Kaşlarını da Değiştirmiş: Zeynep Bastık'ın Alışık Olmadığımız Tarzına Kullanıcılardan Tepki Yağdı!
Kaşlarını da Değiştirmiş: Zeynep Bastık'ın Alışık Olmadığımız Tarzına Kullanıcılardan Tepki Yağdı!
Son olarak müzik piyasasına sunduğu 'Lan' şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Zeynep Bastık'ın sosyal medyaki paylaşımları ve pozları sıkça gündeme taşınıyor. Bir çekim için kamera karşına geçen ünlü şarkıcının imajı yorum yağmuruna tutuldu.
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Cover şarkıları ve ünlü isimlerle yaptığı düetlerle adını duyuran Zeynep Bastık son dönemin en popüler şarkıcılarından biri.
Söz ve müziğinde Mabel Matiz imzası bulunan "Lan" şarkısıyla Billboard Global Top 10 listesine girerek adını ülke sınırlarının da ötesine taşımıştı kendisi.
Zeynep Bastık'ın sosyal medya paylaşımları, açıklamaları, sahneleri ve kombinleriyle sıkça magazin manşetlerine taşındığını da kabul etmek gerek.
Belki hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde bir çekim için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcının kombini çoğu kullanıcıdan geçersiz not alarak dillere düşmüştü.
Yine bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Zeynep Bastık'ı görenler tanıyamadı desek yeridir gerçekten.
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Alışık olduğumuzun dışında bir tarzla karşımıza çıkan popüler şarkıcının sırf bu çekime özel kaşlarını değiştirdiği de belirtilfi.
Zeynep Bastık'ın göreleri hayrete düşüren cinsteki karelerine gelen sosyal medya yorumlarını da sizler için topladık...
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Siz Zeynep Bastık'ın bu kareleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara gelin...
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