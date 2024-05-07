Kaşlarını da Değiştirmiş: Zeynep Bastık'ın Alışık Olmadığımız Tarzına Kullanıcılardan Tepki Yağdı!

Son olarak müzik piyasasına sunduğu 'Lan' şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Zeynep Bastık'ın sosyal medyaki paylaşımları ve pozları sıkça gündeme taşınıyor. Bir çekim için kamera karşına geçen ünlü şarkıcının imajı yorum yağmuruna tutuldu.