Met Gala'da Kumdan Elbise Giyerek Çıtayı Arşa Çıkaran Tyla Merdivenleri Kucakta Çıkabildi

Detaylarıyla görenleri etkileyen elbisenin yaratıcısı olan marka Balmain'in kreatif direktörü Olivier Rousteing, bu tasarım için için özellikle geçicilik fikrinden etkilendiğini belirtmiş.

Vogue'a da “Bu kreasyonun arkasındaki ilham, sınırları yeniden tanımlama ve geçici bir malzemeyi sonsuz bir başyapıta dönüştürme arzusundan kaynaklandı. Kum gibi geçici bir şeyden bir giysiyi şekillendirme fikri hayal gücümü ateşledi ve sonuçtan daha mutlu olamazdım.” ifadelerini kullanmış kendisi.