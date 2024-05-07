Met Gala'da Kumdan Elbise Giyerek Çıtayı Arşa Çıkaran Tyla Merdivenleri Kucakta Çıkabildi
Met Gala'da Kumdan Elbise Giyerek Çıtayı Arşa Çıkaran Tyla Merdivenleri Kucakta Çıkabildi
New York'ta düzenlenen Met Gala tüm dünyanın magazin manşetlerindeki yerini buldu. Hem şıklık hem de rüküşlük yarışlarının yapıldığı geceye damga vuran isimlerden biri de dünyaca ünlü şarkıcı Tyla oldu. Kumdan elbisesiyle sınırları zorlayan Tyla'nın merdivenleri çıkamadığı anlar da viral oldu.
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New York’ta bulunan Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla gerçekleştirilen Met Gala her yıl olduğu gibi bu yıl da gündeme bomba gibi düştü.
Dünyaca ünlü isimleri kırmızı halıda buluşturan ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak nitelendirilen gece de yine kimler neler giydi neler...
Ağızları açık bırakan detaylara hayran kalmamanın imkansız olduğu gecenin şıkları olduğu kadar rüküşlükten gözlerimizi yoranlar da oldu.
“Garden of Time (Zamanın Bahçesi)" temasıyla düzenlenen eşsiz gecede "Ben de buradayım" diyenler arasında ünlü şarkıcı Tyla da yerini aldı.
Elindeki kum saatiyle temanın ana konusu olan "zaman"a anlamlı bir göndermede bulunan Tyla'ya tasarlanan kumdan elbise tasarımı görenleri hayrete düşürdü elbette.
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Geceden önce “İlk Met Gala'm için yaratıcı ve tamamen farklı bir şey yapmak istiyorduk” diyen Tyla “Balmain bana fikri ve taslağı gösterdiğinde bunun mükemmel olduğunu anladım. Fikir çılgıncaydı ve bayıldım. Heyecanlı ve biraz gerginim ama Met'te eğlenceli bir gece geçirmeyi dört gözle bekliyorum!” demişti.
Gecenin şüphesiz en çok konuşulan kombinlerinden olan, şarkıcının vücudunun her santimini saran straplez elbise için tam üç renk kum kullanılmış ve mikro kristal çivilerle karıştırılmış.
Işıkların altında altın gibi parlayan elbisenin göz alıcı detaylarını da buradan görebilirsiniz...
Tabii böyle bir elbise giyince merdivenleri de tek başına çıkamayan Tyla daha önce benzerlerini gördüğümüz anlardan birini yaşadı.
Tyla'nın tıpkı bir oyuncak bebek gibi kucaklanıp taşındığı anlar da sosyal medyada viral oldu.
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