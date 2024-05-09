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Teknolojinin Son Noktası Olarak Gördükleri Telefonları Paylaşarak Nostalji Havası Estirdiler

Teknolojinin Son Noktası Olarak Gördükleri Telefonları Paylaşarak Nostalji Havası Estirdiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.05.2024 - 13:17

Teknoloji her geçen gün gelişiyor, iyileşiyor. Satın aldığımız bir ürünün birkaç yıl içerisinde artık eskidiğine şahit oluyoruz. Sosyal medya kullanıcıları yıllar geçse de eskimeyen, 'teknolojinin son noktası' dedikleri telefonları paylaştılar.

Haydi biraz nostalji havası alalım.

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Günümüzde teknolojinin gelişmediği tek bir alan bile yok. Özellikle de telefonları sormayın gitsin.

Günümüzde teknolojinin gelişmediği tek bir alan bile yok. Özellikle de telefonları sormayın gitsin.

Cep telefonları son yıllarda öyle bir gelişim gösterdi ki artık yakından takip etmek bile zor bir hale geldi. 2020'li yıllarda dünyaya gelen bir çocuğu düşünün. Eski yıllarda kullandığımız telefonlar ona ne kadar da yabancı gelecektir.

Sosyal medya kullanıcıları, gelişen teknolojiye rağmen "teknolojinin geldiği son nokta" olarak gördükleri telefonları paylaştılar bu kez.

Sosyal medya kullanıcıları, gelişen teknolojiye rağmen "teknolojinin geldiği son nokta" olarak gördükleri telefonları paylaştılar bu kez.
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Bu telefonları görünce geçmişte bir yolculuğa çıkacaksınız.

Bu telefonları görünce geçmişte bir yolculuğa çıkacaksınız.
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Bir zamanlar herkesin telefonu aynıydı sanki?

Bir zamanlar herkesin telefonu aynıydı sanki?
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Misal;

Misal;
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O zamanlarda kullanılan telefonların hala sağlam çalışacağını iddia edenler de var.

O zamanlarda kullanılan telefonların hala sağlam çalışacağını iddia edenler de var.
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"2015’te alınan telefonu kullanmayı geçen sene bıraktı..."

"2015’te alınan telefonu kullanmayı geçen sene bıraktı..."
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"3 kere suya düştü, milyon kez duvara attım..."

"3 kere suya düştü, milyon kez duvara attım..."
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"O günlerin fersah fersah üzerindeydi"

"O günlerin fersah fersah üzerindeydi"
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Biraz daha eskiye gidip tuşlu telefonları da hatırlayalım.

Biraz daha eskiye gidip tuşlu telefonları da hatırlayalım.
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Hele ki kızaklı, kapaklı telefonlar!

Hele ki kızaklı, kapaklı telefonlar!
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Tuşları bir tık ileriye taşıyıp klavyeye geçen telefonlar.

Tuşları bir tık ileriye taşıyıp klavyeye geçen telefonlar.
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Minicik tuşlarına dokunmanın verdiği zevk.

Minicik tuşlarına dokunmanın verdiği zevk.
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Biz biraz duygulandık :(

Biz biraz duygulandık :(
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