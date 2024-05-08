Dünyanın En Ünlü YouTuber'ı Mr.Beast 26 Tane Tesla Hediye Edecek
Dünyanın En Ünlü YouTuber'ı Mr.Beast 26 Tane Tesla Hediye Edecek
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Mr.Beast, çektiği videolarla dünyanın yakından tanıdığı bir isim haline geldi.
Dünyaca ünlü isim, geçtiğimiz aylarda X üzerinden bir çekiliş yapmış, paylaşımını RT'leyen 10 kişiye 25'şer bin dolar dağıtacağını açıklamıştı.
Mr.Beast bu kez de 26. yaş gününe özel bir çekiliş yapacağını duyurdu. Ünlü isim, doğum gününde yapacağı çekilişle tam 26 Tesla'yı hediye edeceğini açıkladı.
Hediye edilecek 26 araç, 25 adet Model 3 ve 1 adet de Cybetruck'tan oluşuyor.
Tesla arabanın çekilişte size çıkması halinde, arabanın gönderilebileceği ülkeler arasında Türkiye yer almıyor.
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