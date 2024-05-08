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Dünyanın En Ünlü YouTuber'ı Mr.Beast 26 Tane Tesla Hediye Edecek

Dünyanın En Ünlü YouTuber'ı Mr.Beast 26 Tane Tesla Hediye Edecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.05.2024 - 15:56

Dünyaca ünlü YouTuber Mr.Beast'in büyük çekilişleri bitmek bilmiyor. 26. doğum gününe özel tam 26 Tesla hediye edeceğini duyuran Mr.Beast çekiliş şartlarını açıkladı.

Peki Mr. Beast'in çekilişine katılmak için ne yapılması gerekiyor?

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Mr.Beast, çektiği videolarla dünyanın yakından tanıdığı bir isim haline geldi.

Mr.Beast, çektiği videolarla dünyanın yakından tanıdığı bir isim haline geldi.

26 yaşına girmeye gün sayan ünlü isim, takipçilerine ve hayranlarına sık sık büyük ödüller dağıtıyor. Haliyle de adından sıkça söz ettiriyor.

Dünyaca ünlü isim, geçtiğimiz aylarda X üzerinden bir çekiliş yapmış, paylaşımını RT'leyen 10 kişiye 25'şer bin dolar dağıtacağını açıklamıştı.

Dünyaca ünlü isim, geçtiğimiz aylarda X üzerinden bir çekiliş yapmış, paylaşımını RT'leyen 10 kişiye 25'şer bin dolar dağıtacağını açıklamıştı.

X'te paylaştığı videodan elde ettiği kazancını 10 kişi arasında eğlencesine paylaştıracağını duyuran Mr.Beast'in paylaşımına elbette çok sayıda kişi katılmıştı.

Büyük çekilişin kazanan isimlerinden biri de yakından tanıdığımız birisiydi!

Mr.Beast bu kez de 26. yaş gününe özel bir çekiliş yapacağını duyurdu. Ünlü isim, doğum gününde yapacağı çekilişle tam 26 Tesla'yı hediye edeceğini açıkladı.

Mr.Beast bu kez de 26. yaş gününe özel bir çekiliş yapacağını duyurdu. Ünlü isim, doğum gününde yapacağı çekilişle tam 26 Tesla'yı hediye edeceğini açıkladı.

Hediye edilecek 26 araç, 25 adet Model 3 ve 1 adet de Cybetruck'tan oluşuyor.

Hediye edilecek 26 araç, 25 adet Model 3 ve 1 adet de Cybetruck'tan oluşuyor.

Tesla araç çekilişine katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. MrBeast'i takip etmek, çekiliş gönderisini beğenmek ve iki arkadaşınızı etiketlemek. 

Çekilişi kazanan kişi, arabayı almak istemediği takdirde arabanın değerinde hediye çekini de tercih edebilecek.

Tesla arabanın çekilişte size çıkması halinde, arabanın gönderilebileceği ülkeler arasında Türkiye yer almıyor.

Tesla arabanın çekilişte size çıkması halinde, arabanın gönderilebileceği ülkeler arasında Türkiye yer almıyor.

Tesla sahibi olmak için ikamet etmeniz gereken ülkeler ise şu şekilde:Birleşik Krallık, ABD, Kanada, Avustralya, Şili, Fransa, Almanya, Japonya, Güney Kore, Meksika ve Hindistan.

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