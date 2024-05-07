Ruhi Çenet'in 3. Kez Çalınan YouTube Kanalından Akılalmaz Dolandırıcılık Videosu Paylaşıldı
Ruhi Çenet'in 3. Kez Çalınan YouTube Kanalından Akılalmaz Dolandırıcılık Videosu Paylaşıldı
Kaynak: https://twitter.com/webtekno/status/1...
Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in kanalı, 3. kez çalındı. Bugüne kadar kanalda gerçek olmayan canlı yayınlar yapılırken bu kez Ruhi Çenet'in çekmiş gibi göründüğü bir video paylaşıldı. Videoda, izleyenlerin bir mail adresine mail atmaları istendi.
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Ruhi Çenet, çektiği bilim, teknoloji, kültür videolarıyla YouTube Türkiye'nin en üretken isimleri arasında.
Ünlü YouTuber'ın kanalı bugüne kadar tam 3 kez çalındı. Her birinde de dolandırıcılar, Ruhi Çenet'in kanalında gerçek olmayan videolar yayınladı.
Bugüne kadar yayınlanan videolarda, izleyenlere hediyeler verileceği söylenmişti. Ruhi Çenet'in kanalı, son olarak 6 Mayıs tarihinde 3. kez çalındı.
Ruhi Çenet'in kanalını 3. kez çalan kişiler, son olarak Ruhi Çenet'in gerçek olmayan bir videosunu yayınladı.
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