Ruhi Çenet'in 3. Kez Çalınan YouTube Kanalından Akılalmaz Dolandırıcılık Videosu Paylaşıldı

Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in kanalı, 3. kez çalındı. Bugüne kadar kanalda gerçek olmayan canlı yayınlar yapılırken bu kez Ruhi Çenet'in çekmiş gibi göründüğü bir video paylaşıldı. Videoda, izleyenlerin bir mail adresine mail atmaları istendi.