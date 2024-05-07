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Ruhi Çenet'in 3. Kez Çalınan YouTube Kanalından Akılalmaz Dolandırıcılık Videosu Paylaşıldı

Ruhi Çenet'in 3. Kez Çalınan YouTube Kanalından Akılalmaz Dolandırıcılık Videosu Paylaşıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.05.2024 - 16:39

Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in kanalı, 3. kez çalındı. Bugüne kadar kanalda gerçek olmayan canlı yayınlar yapılırken bu kez Ruhi Çenet'in çekmiş gibi göründüğü bir video paylaşıldı. Videoda, izleyenlerin bir mail adresine mail atmaları istendi.

Kaynak: https://twitter.com/webtekno/status/1...
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Ruhi Çenet, çektiği bilim, teknoloji, kültür videolarıyla YouTube Türkiye'nin en üretken isimleri arasında.

Ruhi Çenet, çektiği bilim, teknoloji, kültür videolarıyla YouTube Türkiye'nin en üretken isimleri arasında.

Yalnızca ülkemizde değil dünyada da hatrı sayılır bir takipçi sayısına ulaşan Ruhi Çenet'in YouTube kanalı son olarak 9 milyon aboneye ulaştı. Ancak geçtiğimiz günlerde, ünlü YouTuber'ın başı dolandırıcılar ile belaya girdi.

Ünlü YouTuber'ın kanalı bugüne kadar tam 3 kez çalındı. Her birinde de dolandırıcılar, Ruhi Çenet'in kanalında gerçek olmayan videolar yayınladı.

Ünlü YouTuber'ın kanalı bugüne kadar tam 3 kez çalındı. Her birinde de dolandırıcılar, Ruhi Çenet'in kanalında gerçek olmayan videolar yayınladı.

Ruhi Çenet, kanalının ilk kez çalınmasının ardından yaklaşık 300 bin abone kaybettiğini duyurmuş, tüm videolarının da silindiğini söylemişti. Daha sonra Ruhi Çenet'in kanalı tekrar çalındı.

İkinci çalınma olayından sonra, Telegram CEO'sunun eski bir yayını, canlı yayınmış gibi kanalda paylaşıldı.

Bugüne kadar yayınlanan videolarda, izleyenlere hediyeler verileceği söylenmişti. Ruhi Çenet'in kanalı, son olarak 6 Mayıs tarihinde 3. kez çalındı.

Bugüne kadar yayınlanan videolarda, izleyenlere hediyeler verileceği söylenmişti. Ruhi Çenet'in kanalı, son olarak 6 Mayıs tarihinde 3. kez çalındı.

Bu kez kanalın hem logosu hem de ismi değiştirilmişti. Ayrıca bir uzay mekiğinin fırlatılma anının canlı olarak yayınlandığı görüldü.

Detaylar için;

Ruhi Çenet'in kanalını 3. kez çalan kişiler, son olarak Ruhi Çenet'in gerçek olmayan bir videosunu yayınladı.

Ruhi Çenet'in kanalını 3. kez çalan kişiler, son olarak Ruhi Çenet'in gerçek olmayan bir videosunu yayınladı.

'Tebrikler, Siz kazandınız!' başlığıyla yayınlanan videoda, Ruhi Çenet'e 'bana lütfen verdiğim mail adresinden mail atın' cümlesi kurduruldu.

Siz siz olun, e-posta göndermeyi denemeyin!

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