Ruhi Çenet'in İki Kez Çalınan YouTube Kanalı Yeniden Çalındı! Bu Kez SpaceX Logosu Dikkat Çekti
Ruhi Çenet'in İki Kez Çalınan YouTube Kanalı Yeniden Çalındı! Bu Kez SpaceX Logosu Dikkat Çekti
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Ruhi Çenet, YouTube'da ülkemizin en üretken ve popüler isimleri arasında.
Bilim, teknoloji, dünya ile ilgili videolarıyla tanıdığımız Ruhi Çenet'in kanalı geçtiğimiz günlerde çalınmıştı. Ünlü isim, kanalını geri aldığını duyurmuştu.
Fakat Ruhi Çenet, kanalının ilk kez hacklenmesinin ardından tüm videolarının silinmiş olduğunu açıklamış, yaklaşık 300.000 abone kaybettiğini duyurmuştu.
Tüm bu olayların üzerine, Ruhi Çenet'in kanalı ikinci kez çalınmıştı.
Ruhi Çenet'in YouTube kanalı, üçüncü kez çalındı. Bu kez kanalın hem profil fotoğrafının değiştiği hem de isminin değiştiği görüldü.
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"Space X" adının verildiği kanalda, bir uzay mekiğinin fırlatılma anının canlı olarak yayınlandığı görüldü.
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