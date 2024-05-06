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Ruhi Çenet'in İki Kez Çalınan YouTube Kanalı Yeniden Çalındı! Bu Kez SpaceX Logosu Dikkat Çekti

Ruhi Çenet'in İki Kez Çalınan YouTube Kanalı Yeniden Çalındı! Bu Kez SpaceX Logosu Dikkat Çekti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.05.2024 - 21:19

Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından olan Ruhi Çenet, geçtiğimiz günlerde iki kez YouTube hesabını çaldırmıştı. Kanalını geri almayı başaran Ruhi Çenet'in kanalı üçüncü kez çalındı.

Bu kez SpaceX detayı dikkat çekti!

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Ruhi Çenet, YouTube'da ülkemizin en üretken ve popüler isimleri arasında.

Ruhi Çenet, YouTube'da ülkemizin en üretken ve popüler isimleri arasında.

Yalnızca ülkemizde değil dünyada da hatrı sayılır takipçi sayısı bulunan Ruhi Çenet, çektiği videolarla yaklaşık 9 milyon takipçiye ulaştı.

Bilim, teknoloji, dünya ile ilgili videolarıyla tanıdığımız Ruhi Çenet'in kanalı geçtiğimiz günlerde çalınmıştı. Ünlü isim, kanalını geri aldığını duyurmuştu.

Bilim, teknoloji, dünya ile ilgili videolarıyla tanıdığımız Ruhi Çenet'in kanalı geçtiğimiz günlerde çalınmıştı. Ünlü isim, kanalını geri aldığını duyurmuştu.

'Kanalımız hacklendi, bu sahte yayınlara inanmayın.' açıklaması yapan Ruhi Çenet, kısa süre sonra kanalını yeniden almıştı.

Fakat Ruhi Çenet, kanalının ilk kez hacklenmesinin ardından tüm videolarının silinmiş olduğunu açıklamış, yaklaşık 300.000 abone kaybettiğini duyurmuştu.

Fakat Ruhi Çenet, kanalının ilk kez hacklenmesinin ardından tüm videolarının silinmiş olduğunu açıklamış, yaklaşık 300.000 abone kaybettiğini duyurmuştu.

Tüm bu olayların üzerine, Ruhi Çenet'in kanalı ikinci kez çalınmıştı.

Tüm bu olayların üzerine, Ruhi Çenet'in kanalı ikinci kez çalınmıştı.

YouTube kanalında Telegram CEO’su Pavel Durov ile yapılan bir röportajı canlı şekilde yayınladığı görülmüştü. Fakat video, eski tarihliydi.

Üstelik kullanıcıları dolandırmak için bir de QR detayı vardı;

Ruhi Çenet'in YouTube kanalı, üçüncü kez çalındı. Bu kez kanalın hem profil fotoğrafının değiştiği hem de isminin değiştiği görüldü.

Ruhi Çenet'in YouTube kanalı, üçüncü kez çalındı. Bu kez kanalın hem profil fotoğrafının değiştiği hem de isminin değiştiği görüldü.
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"Space X" adının verildiği kanalda, bir uzay mekiğinin fırlatılma anının canlı olarak yayınlandığı görüldü.

"Space X" adının verildiği kanalda, bir uzay mekiğinin fırlatılma anının canlı olarak yayınlandığı görüldü.

Ruhi Çenet'ten konuya dair bir açıklama ise henüz gelmedi.

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