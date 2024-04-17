Ruhi Çenet'in Geri Aldığı 9 Milyonluk Hesabı Yine Çalındı: QR ile Hediye Vadettiler
Ruhi Çenet'in Geri Aldığı 9 Milyonluk Hesabı Yine Çalındı: QR ile Hediye Vadettiler
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Ruhi Çenet, YouTube Türkiye'nin en popüler ve en üretken isimleri arasında.
Bilim, teknoloji, dünya ile ilgili videolarıyla milyonlarca izlenmeye ulaşan Ruhi Çenet'in kanalı geçtiğimiz günlerde çalınmıştı.
Ruhi Çenet, hacklenme olayının kendisine gelen sahte bir iş birliği mailindeki dosyayı çalıştırdığını ve kanalının bu şekilde çalındığını açıklamıştı.
Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde ise kanalını hackerlardan aldığını ancak tüm videolarının silindiğini söylemişti.
Kanalını geri alan Ruhi Çenet'in peşini dolandırıcılar bırakmadı. Ruhi Çenet'in hesabı yeniden çalındı!
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