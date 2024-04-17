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Ruhi Çenet'in Geri Aldığı 9 Milyonluk Hesabı Yine Çalındı: QR ile Hediye Vadettiler

Ruhi Çenet'in Geri Aldığı 9 Milyonluk Hesabı Yine Çalındı: QR ile Hediye Vadettiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.04.2024 - 13:16

Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından olan Ruhi Çenet, geçtiğimiz günlerde YouTube hesabını çaldırmıştı. Hesabını geri aldığını açıklayan Ruhi Çenet'in hesabı yeniden hacklendi.

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Ruhi Çenet, YouTube Türkiye'nin en popüler ve en üretken isimleri arasında.

Ruhi Çenet, YouTube Türkiye'nin en popüler ve en üretken isimleri arasında.

Yıllardır YouTube'da içerikler üreten Ruhi Çenet, dünya çapında takipçilere de sahip. YouTube kanalında yaklaşık 9 milyon takipçisi bulunuyor.

Bilim, teknoloji, dünya ile ilgili videolarıyla milyonlarca izlenmeye ulaşan Ruhi Çenet'in kanalı geçtiğimiz günlerde çalınmıştı.

Bilim, teknoloji, dünya ile ilgili videolarıyla milyonlarca izlenmeye ulaşan Ruhi Çenet'in kanalı geçtiğimiz günlerde çalınmıştı.

Çenet, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 'Kanalımız hacklendi, bu sahte yayınlara inanmayın.' açıklamasında bulunmuştu.

Ruhi Çenet, hacklenme olayının kendisine gelen sahte bir iş birliği mailindeki dosyayı çalıştırdığını ve kanalının bu şekilde çalındığını açıklamıştı.

Ruhi Çenet, hacklenme olayının kendisine gelen sahte bir iş birliği mailindeki dosyayı çalıştırdığını ve kanalının bu şekilde çalındığını açıklamıştı.

Ruhi Çenet'in kanalının ismi ve fotoğrafı Ripple olarak değiştirilmiş, Kripto para dolandırıcıları, açtıkları bu sahte canlı yayın ile Ripple‘ın değerleneceğini iddia etmişlerdi.

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde ise kanalını hackerlardan aldığını ancak tüm videolarının silindiğini söylemişti.

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde ise kanalını hackerlardan aldığını ancak tüm videolarının silindiğini söylemişti.

'Sonunda kanalımı hackerlardan geri aldım ama 13 yılda yaptığımız tüm videolar silinmiş ve yaklaşık 300.000 abone kaybetmişim.'

Kanalını geri alan Ruhi Çenet'in peşini dolandırıcılar bırakmadı. Ruhi Çenet'in hesabı yeniden çalındı!

Kanalını geri alan Ruhi Çenet'in peşini dolandırıcılar bırakmadı. Ruhi Çenet'in hesabı yeniden çalındı!

Ruhi Çenet'in YouTube kanalında Telegram CEO’su Pavel Durov ile yapılan bir röportajı canlı şekilde yayınladığı görüldü. Üstelik bu video, daha önce YouTube'a yayınlanmış, yani canlı olmayan bir video.

İzleyenlerin ise hediye kazanmak için QR kodu taratması istendi. Fakat tahmin edeceğiniz üzere, ortada herhangi bir hediye yok.

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