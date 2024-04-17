Ruhi Çenet'in Geri Aldığı 9 Milyonluk Hesabı Yine Çalındı: QR ile Hediye Vadettiler

Ruhi Çenet'in YouTube kanalında Telegram CEO’su Pavel Durov ile yapılan bir röportajı canlı şekilde yayınladığı görüldü. Üstelik bu video, daha önce YouTube'a yayınlanmış, yani canlı olmayan bir video.

İzleyenlerin ise hediye kazanmak için QR kodu taratması istendi. Fakat tahmin edeceğiniz üzere, ortada herhangi bir hediye yok.