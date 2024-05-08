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Apple'ın CEO'su Tim Cook Tanıtım Ekinliğinde Yeni iPad ile Tasarlanan Nike Ayakkabıyı Giydi

Apple'ın CEO'su Tim Cook Tanıtım Ekinliğinde Yeni iPad ile Tasarlanan Nike Ayakkabıyı Giydi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.05.2024 - 09:29

Apple, 7 Mayıs günü düzenlenen 'Let Loose' etkinliğinde 2024 iPad modellerini tanıttı. Apple CEO'su Tim Cook'un etkinlikte giymiş olduğu Nike ayakkabılar ise yeni iPad ile tasarlanmıştı!

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Apple, 7 Mayıs günü düzenlemiş olduğu etkinlikte 2024 model iPad Pro ve Air modellerini tanıttı.

Apple, 7 Mayıs günü düzenlemiş olduğu etkinlikte 2024 model iPad Pro ve Air modellerini tanıttı.

Uzun süredir beklenen tanıtım etkinliği, Türkiye saatiyle 17.00'de başladı.

Yeni iPad Pro, 11 ve 13 inç ekran seçenekleriyle karşımıza çıktı.

Yeni iPad Pro modellerinde önemli değişiklikler yapıldığı aktarıldı.

Yeni iPad Pro modellerinde önemli değişiklikler yapıldığı aktarıldı.

Tanıtılan iPad Air'de M2 çip kullanılırken, iPad Pro'da ise M4 çip kullanıldı. Bu da yeni iPad Pro'yu en güçlü Apple ürünü yapmayı başardı.

iPad Pro, artık daha zengin kontrast ve parlaklık sunan OLED ekrana da sahip.

iPad Pro, artık daha zengin kontrast ve parlaklık sunan OLED ekrana da sahip.

Hem en ince hem de en güçlü Apple ürünü olarak karşımıza çıkan yeni iPad Pro, özellikle tasarım alanında epey ön plana çıkıyor.

Apple'ın CEO'su Tim Cook, tanıtım etkinliğine Nike ayakkabıları ile katıldı.

Apple'ın CEO'su Tim Cook, tanıtım etkinliğine Nike ayakkabıları ile katıldı.

Bu ayakkabıların arkasında herhangi bir mesaj olup olmadığı merak edilirken tam da düşünüldüğü gibi oldu.

Tim Cook'un giymiş olduğu Nike ayakkabıların yeni iPad ile tasarlandığı ortaya çıktı.

Tim Cook'un giymiş olduğu Nike ayakkabıların yeni iPad ile tasarlandığı ortaya çıktı.

Apple tarafından yapılan paylaşımda 'Nike yeni iPad'lerin lansmanını kutlamak adına Tim Cook için bu özel modeli tasarladı' ifadelerine yer verildi.

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iPad ile tasarlanan Air Max 1'86'lar şimdilik yalnızca Tim Cook'a özel.

iPad ile tasarlanan Air Max 1'86'lar şimdilik yalnızca Tim Cook'a özel.

Fakat pek çok kişinin ayakkabıyı beğendiğini söylemeden de geçmeyelim.

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