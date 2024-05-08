Apple'ın CEO'su Tim Cook Tanıtım Ekinliğinde Yeni iPad ile Tasarlanan Nike Ayakkabıyı Giydi
Apple'ın CEO'su Tim Cook Tanıtım Ekinliğinde Yeni iPad ile Tasarlanan Nike Ayakkabıyı Giydi
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Apple, 7 Mayıs günü düzenlemiş olduğu etkinlikte 2024 model iPad Pro ve Air modellerini tanıttı.
Yeni iPad Pro modellerinde önemli değişiklikler yapıldığı aktarıldı.
iPad Pro, artık daha zengin kontrast ve parlaklık sunan OLED ekrana da sahip.
Apple'ın CEO'su Tim Cook, tanıtım etkinliğine Nike ayakkabıları ile katıldı.
Tim Cook'un giymiş olduğu Nike ayakkabıların yeni iPad ile tasarlandığı ortaya çıktı.
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iPad ile tasarlanan Air Max 1'86'lar şimdilik yalnızca Tim Cook'a özel.
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