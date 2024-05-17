Ara Sokakta Yürürken Arkasından Gelen Ayak Seslerini Duyup Tedirgin Olan Genç Kız Anısını Bizlerle Paylaştı

Türkiye'de kadın cinayetleri ve benzeri şiddet olayları gün geçtikçe artıyor. Sürekli karşılaştığımız bu haberler, özellikle kadınları sokakta tek yürürken tedirgin edebiliyor. Videoda ise buna benzer bir olay yaşayan genç kız bizlerle yaşadıklarını paylaştı.