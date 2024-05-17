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Ara Sokakta Yürürken Arkasından Gelen Ayak Seslerini Duyup Tedirgin Olan Genç Kız Anısını Bizlerle Paylaştı

Ara Sokakta Yürürken Arkasından Gelen Ayak Seslerini Duyup Tedirgin Olan Genç Kız Anısını Bizlerle Paylaştı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 11:44

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Türkiye'de kadın cinayetleri ve benzeri şiddet olayları gün geçtikçe artıyor. Sürekli karşılaştığımız bu haberler, özellikle kadınları sokakta tek yürürken tedirgin edebiliyor. Videoda ise buna benzer bir olay yaşayan genç kız bizlerle yaşadıklarını paylaştı.

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Genç kız, spordan çıktığı bir gün ara sokakta yürürken arkasında bir erkek olduğunu fark edip bundan tedirgin oluyor. Devamında ise arkasındaki kişi, genç kızın tedirginliğini fark edip hızlı ve önden yürümeye başlıyor.

Genç kız, spordan çıktığı bir gün ara sokakta yürürken arkasında bir erkek olduğunu fark edip bundan tedirgin oluyor. Devamında ise arkasındaki kişi, genç kızın tedirginliğini fark edip hızlı ve önden yürümeye başlıyor.

Bu olayın üzerine genç kız, aynı durumda kalan ve önündeki kadını korkutmadan geçmek için çaba gösteren erkeklere saygı duyduğunu belirten bir video paylaşıyor.

Bu olayın üzerine genç kız, aynı durumda kalan ve önündeki kadını korkutmadan geçmek için çaba gösteren erkeklere saygı duyduğunu belirten bir video paylaşıyor.

Videonun tamamı için;

Bazı erkek sosyal medya kullanıcılarının yorumları ise bu şekile👇

Bazı erkek sosyal medya kullanıcılarının yorumları ise bu şekile👇

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pınar orhan

geçen ben de ara sokakta akşam vakti, önümde bi adam yürüyordu arkada ben. hızlı hızlı geçtim tedirgin olmasın diye. ben niye yaptım bunu anlamadım tabi shsh... Devamını Gör