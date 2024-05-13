Berkcan Güven ve Kardeşinin Annesine Hediye Ettiği Şarkıyı Duyanlar Şaşkınlıklarını Gizleyemedi

Berkcan Güven, YouTube'a aktif videolar yüklediği zamanlarda kardeşini hepimizle tanıştırmıştı. Çocukluğunu bildiğimiz Baran Güven, abisiyle beraber Anneler Günü'ne özel bir video paylaştı.
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Güven'in annesine hazırladığı, One Direction Grubunun "Night Changes" şarkısı ise komik dakikalara sebep oldu.
Sesinin güzelliğine hayran kaldığımız Baran Güven belli ki abisinin de beğenisini kazanmayı başardı. Kardeşi şarkı söylerken gururlu bakışlarıyla dikkat çeken Berkcan Güven gözümüzden kaçmadı.
Gelelim videoya;
Bizi güldüren bazı yorumlar ise bu şekilde👇
Bazı benzerlikler tespit edilmiş
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One Direction keşke dağılmasaydı...
😂
Şarkıda "anne" kelimesi geçiyor sonuçta
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