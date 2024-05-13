Berkcan Güven ve Kardeşinin Annesine Hediye Ettiği Şarkıyı Duyanlar Şaşkınlıklarını Gizleyemedi

Trafikte Dehşet Saçan Sürücü Bir Başka Sürücünün Önce Yolunu Kesti Sonra ise Aynasını Kırdı

İsmail Saymaz Pazarda Yeşil Biber ve Salatalığın Yarım Kilo Fiyatından Satıldığını Gösterdi

62 Yaşındaki Adam 8 Yaşından Beri Dişini Fırçalamadığını Anlatarak Nedenini Açıkladı: “Hiç Çürüğüm Olmadı”

Trafiğin Ortasında Yanındaki Araca Zarar Verip Kaçan Adamın Görüntüleri Bu Kadarı da Olmaz Dedirtti