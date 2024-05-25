Everest'e Tırmanmaya Çalışan Kalabalığın Görüntüleri İzleyenleri Hayrete Düşürdü!

Everest Dağı; 8,848 metre yüksekliğiyle Nepal ve Tibet arasındaki sınırda bulunmaktadır. Dünyanın deniz seviyesi üzerindeki en yüksek dağı olarak bilinir.
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İhtişamı ve heybetiyle Everest, gören herkesi büyülüyor.
Tutkulu maceracılar da bu heybetli görüntünün bir parçası olmak istedi. Fakat bu deneyimi o kadar çok kişi yaşamak istedi ki Everest tırmanışı onlar için upuzun bir sıra ve bekleyişleri beraberinde getirdi.
Tırmanış anını paylaşan videonun altına gelen yorumlarda kullanıcıların bir kısmı ''Doğayı tüketiyorsunuz!'' yorumu yaparken; diğer kullanıcılar da bu durumu tiye aldı
İşte eleştirilerin hedefi olan o video;
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