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Everest'e Tırmanmaya Çalışan Kalabalığın Görüntüleri İzleyenleri Hayrete Düşürdü!

Everest'e Tırmanmaya Çalışan Kalabalığın Görüntüleri İzleyenleri Hayrete Düşürdü!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 11:38

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Everest Dağı; 8,848 metre yüksekliğiyle Nepal ve Tibet arasındaki sınırda bulunmaktadır. Dünyanın deniz seviyesi üzerindeki en yüksek dağı olarak bilinir.

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İhtişamı ve heybetiyle Everest, gören herkesi büyülüyor.

İhtişamı ve heybetiyle Everest, gören herkesi büyülüyor.

Tutkulu maceracılar da bu heybetli görüntünün bir parçası olmak istedi. Fakat bu deneyimi o kadar çok kişi yaşamak istedi ki Everest tırmanışı onlar için upuzun bir sıra ve bekleyişleri beraberinde getirdi.

Tutkulu maceracılar da bu heybetli görüntünün bir parçası olmak istedi. Fakat bu deneyimi o kadar çok kişi yaşamak istedi ki Everest tırmanışı onlar için upuzun bir sıra ve bekleyişleri beraberinde getirdi.

Tırmanış anını paylaşan videonun altına gelen yorumlarda kullanıcıların bir kısmı ''Doğayı tüketiyorsunuz!'' yorumu yaparken; diğer kullanıcılar da bu durumu tiye aldı

Tırmanış anını paylaşan videonun altına gelen yorumlarda kullanıcıların bir kısmı ''Doğayı tüketiyorsunuz!'' yorumu yaparken; diğer kullanıcılar da bu durumu tiye aldı

İşte eleştirilerin hedefi olan o video;

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