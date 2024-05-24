Korku Filmlerini Aratmayacak Tasarım: Trabzon'da Bir Restoran Cadı Figürlü Dekorasyonuyla Gündem Oldu

Cadı kelimesi, ''geceleri dolaşarak rastladığı insanlara kötülük yaptığına inanılan hortlak.'' olarak tanımlanmaktadır. Karadeniz yöresinde ise cadı kelimesi her bölgenin ağzına göre değişse de Trabzon bölgesinde ''cazı, cazi'' olarak biliniyor.