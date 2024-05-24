Görüş Bildir
Haberler
Video
Korku Filmlerini Aratmayacak Tasarım: Trabzon'da Bir Restoran Cadı Figürlü Dekorasyonuyla Gündem Oldu

Korku Filmlerini Aratmayacak Tasarım: Trabzon'da Bir Restoran Cadı Figürlü Dekorasyonuyla Gündem Oldu

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 20:12

İçerik Devam Ediyor

Cadı kelimesi, ''geceleri dolaşarak rastladığı insanlara kötülük yaptığına inanılan hortlak.'' olarak tanımlanmaktadır. Karadeniz yöresinde ise cadı kelimesi her bölgenin ağzına göre değişse de Trabzon bölgesinde ''cazı, cazi'' olarak biliniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cazılar Deresi, Trabzon'un Yomra ilçesinde bulunuyor.

Cazılar Deresi, Trabzon'un Yomra ilçesinde bulunuyor.

Cazılar Deresi'nin olduğu yerde bulunan bir tesis, ''cazı'' isminden ilham almış olacak ki tesisi cadı figürleri ve kazanlar gibi masalsı sembollerle dekore etti.

Cazılar Deresi'nin olduğu yerde bulunan bir tesis, ''cazı'' isminden ilham almış olacak ki tesisi cadı figürleri ve kazanlar gibi masalsı sembollerle dekore etti.

O tesisin sosyal medyada gündem olan görüntüleri ise bu şekilde🧙♀️

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın