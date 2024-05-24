Korku Filmlerini Aratmayacak Tasarım: Trabzon'da Bir Restoran Cadı Figürlü Dekorasyonuyla Gündem Oldu

Cadı kelimesi, ''geceleri dolaşarak rastladığı insanlara kötülük yaptığına inanılan hortlak.'' olarak tanımlanmaktadır. Karadeniz yöresinde ise cadı kelimesi her bölgenin ağzına göre değişse de Trabzon bölgesinde ''cazı, cazi'' olarak biliniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cazılar Deresi, Trabzon'un Yomra ilçesinde bulunuyor.
Cazılar Deresi'nin olduğu yerde bulunan bir tesis, ''cazı'' isminden ilham almış olacak ki tesisi cadı figürleri ve kazanlar gibi masalsı sembollerle dekore etti.
O tesisin sosyal medyada gündem olan görüntüleri ise bu şekilde🧙♀️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın