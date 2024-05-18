Eren Karayılan Bayhan'ın Popüler Şarkısı Tiryakinim'i Seslendirdi Sosyal Medyada Beğeni Yağmuruna Tutuldu!

Bayhan'ın 17 Nisan 2024 tarihinde yayınladığı 'Tiryakinim' isimli şarkısı son dönemlerde sosyal medyada oldukça popüler. Eren Karayılan ise bilindik şarkıları yeniden yorumlayan bir fenomen olarak bu sefer de Bayhan'ın bu şarkısını seslendirdi. Bu yorumuyla Eren Karayılan sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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Arabesk tınılara oldukça yatkın bir sese sahip olan fenomen sesiyle oynanmasına gerek kalmadan Tiryakinim'i yorumladı.
Dinleyenlerine ''Sesine sağlık, ne güzel söyledin.'' dedirten o anlar;
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