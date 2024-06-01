Giresun'da Çiçeklerle Süslenmiş Bina Görenleri Kendine Hayran Bıraktı!

Etrafındakilerden farklı bir dekoru veya mimari yapısı olan binalar cadde ve sokakların göz bebeğidir. Her biri kattığı farklı renkle, o yoldan geçen insanlara görsel bir şölen yaratır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Giresun'un Gazi Caddesi'nde bulunan bir bina ise görsel şölen yaşattı. O bina sosyal medyada paylaşıldı.
Bahar aylarının temsilcisi olan ağaçlar gibi kendini çiçeklerle süslemiş bu bina, birçok insanın oldukça dikkatini çekti.
Gazi Caddesi'nin çiçeği olan o binanın videosu için;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
ne böcek yapar yalnız var ya onlar.
Bebelac reklamı izlemek için geldim, izledim, gidiyorum.
Bahar alerjim azdı, hapşırmaya başladım; ama tabiki çok güzel görünüyor.