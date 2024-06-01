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Giresun'da Çiçeklerle Süslenmiş Bina Görenleri Kendine Hayran Bıraktı!

Giresun'da Çiçeklerle Süslenmiş Bina Görenleri Kendine Hayran Bıraktı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 10:49

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Etrafındakilerden farklı bir dekoru veya mimari yapısı olan binalar cadde ve sokakların göz bebeğidir. Her biri kattığı farklı renkle, o yoldan geçen insanlara görsel bir şölen yaratır.

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Giresun'un Gazi Caddesi'nde bulunan bir bina ise görsel şölen yaşattı. O bina sosyal medyada paylaşıldı.

Giresun'un Gazi Caddesi'nde bulunan bir bina ise görsel şölen yaşattı. O bina sosyal medyada paylaşıldı.

Bahar aylarının temsilcisi olan ağaçlar gibi kendini çiçeklerle süslemiş bu bina, birçok insanın oldukça dikkatini çekti.

Bahar aylarının temsilcisi olan ağaçlar gibi kendini çiçeklerle süslemiş bu bina, birçok insanın oldukça dikkatini çekti.

Gazi Caddesi'nin çiçeği olan o binanın videosu için;

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Tehuti

ne böcek yapar yalnız var ya onlar.

kayra han

Bebelac reklamı izlemek için geldim, izledim, gidiyorum.

Faruk Naçar

Bahar alerjim azdı, hapşırmaya başladım; ama tabiki çok güzel görünüyor.