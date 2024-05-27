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Edis Yine Şovunu Yaptı: Halay Performansıyla Galatasaray Taraftarlarına Unutulmaz Anlar Yaşattı!

Edis Yine Şovunu Yaptı: Halay Performansıyla Galatasaray Taraftarlarına Unutulmaz Anlar Yaşattı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 21:17

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Rams Park'ta 24. galibiyetini kutlayan Galatasaray için düzenlenen şampiyonluk kutlamasında ardı ardına ünlü isimleri sahnede görüyoruz. Edis de bu ünlü isimlerden biri.

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Galibiyet kutlamaları devam ederken; Edis ve dans ekibinin sarı-kırmızılıları halayla coşturduğu anlar ise gündem oldu.

Galibiyet kutlamaları devam ederken; Edis ve dans ekibinin sarı-kırmızılıları halayla coşturduğu anlar ise gündem oldu.

Edis, ''Yalan'' isimli şarkısının halay versiyonunu kendi konserlerinde de seyircilerle paylaşmış ve bu performansıyla oldukça beğeni toplamıştı.

Edis, ''Yalan'' isimli şarkısının halay versiyonunu kendi konserlerinde de seyircilerle paylaşmış ve bu performansıyla oldukça beğeni toplamıştı.

İşte o anlar;

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