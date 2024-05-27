Edis Yine Şovunu Yaptı: Halay Performansıyla Galatasaray Taraftarlarına Unutulmaz Anlar Yaşattı!

Rams Park'ta 24. galibiyetini kutlayan Galatasaray için düzenlenen şampiyonluk kutlamasında ardı ardına ünlü isimleri sahnede görüyoruz. Edis de bu ünlü isimlerden biri.
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Galibiyet kutlamaları devam ederken; Edis ve dans ekibinin sarı-kırmızılıları halayla coşturduğu anlar ise gündem oldu.
Edis, ''Yalan'' isimli şarkısının halay versiyonunu kendi konserlerinde de seyircilerle paylaşmış ve bu performansıyla oldukça beğeni toplamıştı.
İşte o anlar;
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