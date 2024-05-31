Seçimlerde Yazdığı Şiirle Tanınmıştı: O Çoban Bu Sefer Dolandırıldı ve Dolandırıcılara Şiir Yazdı!

Çoban olmasına rağmen içinde bir şair ruhu yatan bu amca, daha önce muhtarlık seçimlerine aday oldu. Seçimleri kaybetmesinin ardından akrabalarına sitem ettiği bir şiir yazdı ve o şiiri okuduğu videoyu sosyal medyada paylaştı.
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Çoban Amca, ''Valilik'ten arıyoruz, bize kurbanlık lazım.'' diyen dolandırıcılara 4 koyununu kaptırdı. Dolandırılmasının ardından dolandırıcılara sitem ettiği bir şiiri okudu.
''Azrail kapını ansızın çalsın...'' diye başladığı şiiriyle sosyal medyada gündem olmayı yine başardı.
İşte o paylaşım;
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