Görüş Bildir
Haberler
Video
Seçimlerde Yazdığı Şiirle Tanınmıştı: O Çoban Bu Sefer Dolandırıldı ve Dolandırıcılara Şiir Yazdı!

Seçimlerde Yazdığı Şiirle Tanınmıştı: O Çoban Bu Sefer Dolandırıldı ve Dolandırıcılara Şiir Yazdı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 16:18

İçerik Devam Ediyor

Çoban olmasına rağmen içinde bir şair ruhu yatan bu amca, daha önce muhtarlık seçimlerine aday oldu. Seçimleri kaybetmesinin ardından akrabalarına sitem ettiği bir şiir yazdı ve o şiiri okuduğu videoyu sosyal medyada paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çoban Amca, ''Valilik'ten arıyoruz, bize kurbanlık lazım.'' diyen dolandırıcılara 4 koyununu kaptırdı. Dolandırılmasının ardından dolandırıcılara sitem ettiği bir şiiri okudu.

Çoban Amca, ''Valilik'ten arıyoruz, bize kurbanlık lazım.'' diyen dolandırıcılara 4 koyununu kaptırdı. Dolandırılmasının ardından dolandırıcılara sitem ettiği bir şiiri okudu.

''Azrail kapını ansızın çalsın...'' diye başladığı şiiriyle sosyal medyada gündem olmayı yine başardı.

''Azrail kapını ansızın çalsın...'' diye başladığı şiiriyle sosyal medyada gündem olmayı yine başardı.

İşte o paylaşım;

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın