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Yaratıcılıkta Sınırları Zorladı: Uzun Saçlarından Kendine Büstiyer Ördü!

Yaratıcılıkta Sınırları Zorladı: Uzun Saçlarından Kendine Büstiyer Ördü!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 20:12

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Günümüzde  örgü bluz modelleri oldukça moda. Yaz kız kombinlenmeye açık olan örgü bluzler birçok kadın tarafından da tercih edilmekte. Bir sosyal medya kullanıcısı da kendi 'örgü' bluzuyle bir video paylaştı; fakat bu örgü bildiklerimizden biraz daha farklıydı.

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Kullanıcı öncelikle açık saçlarıyla kamera karşısına geçti.

Kullanıcı öncelikle açık saçlarıyla kamera karşısına geçti.

Daha sonra uzun saçlarını örmeye başladı.

Daha sonra uzun saçlarını örmeye başladı.

Sonucunda ortaya çıkan görüntü ise olağanüstüydü. Yarattığı eseri hikayeleştirip ona göre aksesuarlarla tamamlayan kadın, birçok kullanıcının gözlerini kamaştırdı.

Sonucunda ortaya çıkan görüntü ise olağanüstüydü. Yarattığı eseri hikayeleştirip ona göre aksesuarlarla tamamlayan kadın, birçok kullanıcının gözlerini kamaştırdı.

Videonun tamamı;

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