Bir Marka Yeni Sezonu İçin Paylaştığı Damatlık Modelleriyle Kalıplara Meydan Okudu!

Yıllardan beri alışıla gelen geleneklerce gelin beyaz bir elbise giyerken damat ise siyah takımını beyaz bir gömlek ile tamamlar. Bir tasarım sayfası olan @brik.work ise bu kalıpları yıkmayı amaçlayan paylaşımı ile gündeme geldi.
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Marka bu yeni tasarımıyla dantelleri ince ince nakşedilmiş ve taşlarla bezenmiş yepyeni bir takım elbise vizyonu yarattığını gösterdi.
Alışılmış olan siyah takım elbise ceketinin yerine de tam zıttı olacak şekilde bembeyaz bir ceket tasarımı marka tarafından tercih edildi.
Markanın bu yepyeni koleksiyonunu paylaştığı videonun tamamı ise şu şekilde;
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Agalar siz kalıplardan devam edin nolur. Bu ne amk!
3. (Michele ye benzeyen :D) adamın üstündeki güzel ama Endülüs tarzı :)
Esmer güzeli adamlar arkadan birit düğmeli, dantelli ceket giymiş ve yıkılması gereken kalıplar varmış..Vay bee daha neler görüp duyucaz acaba.. Korkunç bir ... Devamını Gör
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