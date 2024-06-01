Diyarbakırlı Bir Galatasaray Taraftarı Şampiyonluğu Aslanlarıyla Birlikte Kutladı!

Kurtuluş Savaşı’nın Senaryo Olduğunu Söyleyerek Küçümseyen Şahıs Gündem Oldu

Türkiye ve Azerbaycan Arasında Dostluk Başlatan İki Öğretmenin Etkinliği Kalbinizi Sıcacık Yapacak

Daha Önce Bu Kadar Tatlı Bir Düğün Davetlisi Görmediniz: Yüzükleri Taşıma Görevini Üstlenen Paytak Penguen!