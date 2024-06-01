Diyarbakırlı Bir Galatasaray Taraftarı Şampiyonluğu Aslanlarıyla Birlikte Kutladı!

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki 24. şampiyonluğunu geçtiğimiz günlerde kazanmıştı.
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Şampiyonluk sevincinin etkisi hala sürerken, Diyarbakırlı bir Galatasaray taraftarından şampiyonluğu aslanlarıyla kutladığı bir video geldi.
Videoda önce takıma ve taraftarlara teşekkür eden adam, daha sonrasında Galatasaray'ın sahasına aslanlarıyla beraber gitmek istediğini dile getirdi.
İşte o anlar;
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