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Diyarbakırlı Bir Galatasaray Taraftarı Şampiyonluğu Aslanlarıyla Birlikte Kutladı!

Diyarbakırlı Bir Galatasaray Taraftarı Şampiyonluğu Aslanlarıyla Birlikte Kutladı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 12:56

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Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki 24. şampiyonluğunu geçtiğimiz günlerde kazanmıştı.

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Şampiyonluk sevincinin etkisi hala sürerken, Diyarbakırlı bir Galatasaray taraftarından şampiyonluğu aslanlarıyla kutladığı bir video geldi.

Şampiyonluk sevincinin etkisi hala sürerken, Diyarbakırlı bir Galatasaray taraftarından şampiyonluğu aslanlarıyla kutladığı bir video geldi.

Videoda önce takıma ve taraftarlara teşekkür eden adam, daha sonrasında Galatasaray'ın sahasına aslanlarıyla beraber gitmek istediğini dile getirdi.

Videoda önce takıma ve taraftarlara teşekkür eden adam, daha sonrasında Galatasaray'ın sahasına aslanlarıyla beraber gitmek istediğini dile getirdi.

İşte o anlar;

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