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Hem Üçlü Çektirdi Hem de Meşaleyi Yaktı: Şampiyon Takım İçin Emircan İğrek Sahnede!

Hem Üçlü Çektirdi Hem de Meşaleyi Yaktı: Şampiyon Takım İçin Emircan İğrek Sahnede!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 21:42 Son Güncelleme: 27.05.2024 - 21:43

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Rams Park'ta 27 Mayıs gecesinde Galatasaray'ın şampiyonluk sevinci sürerken; kutlamalar da hız kesmeden devam etti. Bu gece ünlüler şarkılarını Galatasaray için söyledi. Sevilen şarkıcı Emircan İğrek de sahne alan şarkıcılardan biri oldu.

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Emircan iğrek, sahneye meşaleyi yakarak çıkarken üzerinde ''Okan Buruk'' forması vardı. Eşzamanlı olarak söylediği şarkıya tribündeki tüm seyirciler eşlik etti.

Emircan iğrek, sahneye meşaleyi yakarak çıkarken üzerinde ''Okan Buruk'' forması vardı. Eşzamanlı olarak söylediği şarkıya tribündeki tüm seyirciler eşlik etti.

O büyülü anların ardından İğrek, taraftarlara üçlü çektirdi.

O büyülü anların ardından İğrek, taraftarlara üçlü çektirdi.

Meşaleyi yaktığı o anlar;

Okan Buruk formasıyla üçlü çektirdiği anlar;

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