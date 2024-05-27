Hem Üçlü Çektirdi Hem de Meşaleyi Yaktı: Şampiyon Takım İçin Emircan İğrek Sahnede!

Rams Park'ta 27 Mayıs gecesinde Galatasaray'ın şampiyonluk sevinci sürerken; kutlamalar da hız kesmeden devam etti. Bu gece ünlüler şarkılarını Galatasaray için söyledi. Sevilen şarkıcı Emircan İğrek de sahne alan şarkıcılardan biri oldu.