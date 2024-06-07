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Sokak Fotoğrafçısının Habersiz Fotoğrafını Çektiğini Gören Kadın Verdiği Değişken Tepkiyle Gündem Oldu!

Sokak Fotoğrafçısının Habersiz Fotoğrafını Çektiğini Gören Kadın Verdiği Değişken Tepkiyle Gündem Oldu!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 20:35

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Sokak fotoğrafçıları tanımadıkları insanların doğal hallerini fotoğraflayıp tepkilerini görmek için o kişilere de fotoğraflarını gösteriyor ve o anları kaydediyorlar. Son zamanlarda bu videolar oldukça gündemde.

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Ediz Özcan isimli sokak fotoğrafçısı, fotoğrafını çektiği bir kadına çektiği fotoğrafı gösterince olumsuz bir tepki aldı.

Ediz Özcan isimli sokak fotoğrafçısı, fotoğrafını çektiği bir kadına çektiği fotoğrafı gösterince olumsuz bir tepki aldı.

Ardından çekilen fotoğraflara bakan kadının tepkisi değişti ve fotoğrafları beğendi. Verdiği tepkinin aniden değişmesiyle sosyal medyada gündem oldu.

Ardından çekilen fotoğraflara bakan kadının tepkisi değişti ve fotoğrafları beğendi. Verdiği tepkinin aniden değişmesiyle sosyal medyada gündem oldu.

İşte o video;

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