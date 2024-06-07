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Antalya Havalimanı'nda Yaşanan Toz Fırtınası Nedeniyle Uçuşlar Ertelendi!

Antalya Havalimanı'nda Yaşanan Toz Fırtınası Nedeniyle Uçuşlar Ertelendi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 18:46

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Antalya'da olumsuz hava koşulları yaşandı. Buna bağlı olarak, Antalya Havaalanı'nda yaşanan toz fırtınası sebebiyle uçaklar iniş ve kalkışlarını gerçekleştiremedi.

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Antalya toz duman içerisinde kalırken bir vatandaş o anları kayıt altına aldı. Paylaşılan videoda, göz gözü görmüyordu.

Antalya toz duman içerisinde kalırken bir vatandaş o anları kayıt altına aldı. Paylaşılan videoda, göz gözü görmüyordu.

Yaşanan olumsuz hava koşullarının yaklaşık olarak 15 dakika sürdüğü belirtilirken; elektrik kesintisinden dolayı tramvay seferleri de kesintiye uğradı.

Yaşanan olumsuz hava koşullarının yaklaşık olarak 15 dakika sürdüğü belirtilirken; elektrik kesintisinden dolayı tramvay seferleri de kesintiye uğradı.

İşte o anlar;

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