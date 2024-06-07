Antalya Havalimanı'nda Yaşanan Toz Fırtınası Nedeniyle Uçuşlar Ertelendi!

Antalya'da olumsuz hava koşulları yaşandı. Buna bağlı olarak, Antalya Havaalanı'nda yaşanan toz fırtınası sebebiyle uçaklar iniş ve kalkışlarını gerçekleştiremedi.
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Antalya toz duman içerisinde kalırken bir vatandaş o anları kayıt altına aldı. Paylaşılan videoda, göz gözü görmüyordu.
Yaşanan olumsuz hava koşullarının yaklaşık olarak 15 dakika sürdüğü belirtilirken; elektrik kesintisinden dolayı tramvay seferleri de kesintiye uğradı.
İşte o anlar;
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