Kurban Bayramı Yaklaşırken Emeklilerle Sokak Röportajı Yapıldı: Aldıkları Maaşlara İsyan Ettiler!

Geçtiğimiz 2023 yılında emeklilere bayram öncesinde verilen ikramiye 2 bin Türk lirasıyken, bu yıl yüzde elli artışla 3 bin Türk lirasına yükseltildi. Kurban Bayramı yaklaşırken, güncel ekonomik durum ve emeklilerin aldıkları düşük maaşlar yeniden gündemde.
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Anka Haber Ajansı'nın yaptığı röportajda birçok emekli huzursuzluğunu dile getirdi. Yaşlı teyze ''Benim aldığım 15 lira. Ben 15 liranın adamı mıyım?'' dedi.
''Lokantada bir çorba 100 lira, ben nasıl geçineyim?'' şeklinde bir yorum da yaşlı amcadan geldi.
Röportajın tamamı;
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