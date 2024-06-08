Kurban Bayramı Yaklaşırken Emeklilerle Sokak Röportajı Yapıldı: Aldıkları Maaşlara İsyan Ettiler!

Geçtiğimiz 2023 yılında emeklilere bayram öncesinde verilen ikramiye 2 bin Türk lirasıyken, bu yıl yüzde elli artışla 3 bin Türk lirasına yükseltildi. Kurban Bayramı yaklaşırken, güncel ekonomik durum ve emeklilerin aldıkları düşük maaşlar yeniden gündemde.