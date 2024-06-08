Sınav Sabahı Üşenmeyip Okula Giden Oğuzhan Alpdoğan Çocuğu Sınava Giren Baba Videosuyla Yine Güldürdü

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C78oYkmoviZ/
Oğuzhan Alpdoğan son dönemde sosyal medyanın en öne çıkan isimlerinden biri. Yaptığı nokta atışı tespitler ve yarattığı karakterlerle her videosunda izleyenleri güldürmeyi başaran Oğuzhan Alpdoğan özellikle orta sınıf ailelerle ilgili videoları ile hepimizin mutlaka hayatında bir ekre yaşadığı olayları mizahıyla harmanlıyor.
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Oğuzhan Alpdoğan, TYT sınavını da es geçmeyerek sınav sabah bir okula gidip video çekti.
"Çocuğunu sınava götüren baba"yı canlandırdığı videonun her detay yine beğeni topladı.
İşte o video;
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