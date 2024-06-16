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Şimdi de Kurban Kesen Amcalarla Video Çekti: Oğuzhan Alpdoğan'dan Kurban Bayramı Videosu Geldi

Şimdi de Kurban Kesen Amcalarla Video Çekti: Oğuzhan Alpdoğan'dan Kurban Bayramı Videosu Geldi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 12:19

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Oğuzhan Alpdoğan son dönemin en sevilen sosyal medya fenomenlerinden. Özellikle toplumsal meseleleri sıkı takip eden Oğuzhan Alpdoğan geçtiğimiz günlerde üniversite sınavı için bir okula gidip, velilerin içinde video çekmişti. Şimdi de benzer bir video Kurban Bayramı için geldi.

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Alpdoğan, video için kurban kesem amcaların kurban sürecine dahil oldu.

Alpdoğan, video için kurban kesem amcaların kurban sürecine dahil oldu.

"Kurban bayramında gerginlik yaratıp etleri pay eden sofi" videosu çeken fenomen yine güldürdü.

"Kurban bayramında gerginlik yaratıp etleri pay eden sofi" videosu çeken fenomen yine güldürdü.

İşte o video;

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twitter.com

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