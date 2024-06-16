Şimdi de Kurban Kesen Amcalarla Video Çekti: Oğuzhan Alpdoğan'dan Kurban Bayramı Videosu Geldi

Oğuzhan Alpdoğan son dönemin en sevilen sosyal medya fenomenlerinden. Özellikle toplumsal meseleleri sıkı takip eden Oğuzhan Alpdoğan geçtiğimiz günlerde üniversite sınavı için bir okula gidip, velilerin içinde video çekmişti. Şimdi de benzer bir video Kurban Bayramı için geldi.