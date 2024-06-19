Bayramı Aile Evinde Geçirenlerin Yaşadığı Cinnetten Hallice Trajikomik Anılar
Bayramı Aile Evinde Geçirenlerin Yaşadığı Cinnetten Hallice Trajikomik Anılar
Dokuz günlük bayram tatilinde pek çok kişi memleketine, aile evine gitmeyi tercih etti. Bayramı ailesiyle beraber geçirenler birkaç gün oldukça huzurluyken sonrasında olanlar oldu!
Aile evinde yaşadıkları anıları anlatarak güldüren kişilere gelin bir bakalım.
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Kurban Bayramı geldi çattı, muhtemelen milyonlarca kişi klasik akraba sorularına da maruz kaldı.
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Öyle ki aile evinde yalnız kalmak kimileri için cennet demek.
Aile evinde toplu kalmak ise cinnete yakın!
Pek çok kişinin şu anki durumu;
Biraz da sizde çay içelim...
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