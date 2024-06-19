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Bayramı Aile Evinde Geçirenlerin Yaşadığı Cinnetten Hallice Trajikomik Anılar

Bayramı Aile Evinde Geçirenlerin Yaşadığı Cinnetten Hallice Trajikomik Anılar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.06.2024 - 10:05

Dokuz günlük bayram tatilinde pek çok kişi memleketine, aile evine gitmeyi tercih etti. Bayramı ailesiyle beraber geçirenler birkaç gün oldukça huzurluyken sonrasında olanlar oldu! 

Aile evinde yaşadıkları anıları anlatarak güldüren kişilere gelin bir bakalım.

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Kurban Bayramı geldi çattı, muhtemelen milyonlarca kişi klasik akraba sorularına da maruz kaldı.

Kurban Bayramı geldi çattı, muhtemelen milyonlarca kişi klasik akraba sorularına da maruz kaldı.

Evlendin mi, okul bitti mi, kilo mu aldın gibi gibi soruların yanısıra, bir de aile evi unsuru var ki sormayın! İlk birkaç gün oldukça huzurlu geçse de bir süre sonra insanı boğup boğup duvara atan bir konsepti var aile evinin...

Öyle ki aile evinde yalnız kalmak kimileri için cennet demek.

Öyle ki aile evinde yalnız kalmak kimileri için cennet demek.
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Aile evinde toplu kalmak ise cinnete yakın!

Aile evinde toplu kalmak ise cinnete yakın!
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Pek çok kişinin şu anki durumu;

Pek çok kişinin şu anki durumu;
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Biraz da sizde çay içelim...

Biraz da sizde çay içelim...
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