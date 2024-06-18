Köy Ortamında Yabancılık Hissedenlerden Flört Bitiren Şakalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Köy Ortamında Yabancılık Hissedenlerden Flört Bitiren Şakalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günü timeline'ında kimlerin imzası var, en çok güldüren tweetler, en iyi paylaşımlar kimlerden gelmiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Konsept mekandır.
🤔
Sonra niye görüldü yedim...
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Ha gayret!
Motivasyon denen şey bu.
Apartman baklavası
👇
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Statü için de yenmez.
Olası diyaloglar...
Özlenen döner!
Müthiş gözlemcilik!
Hayatın her alanında uygulayabilirsiniz.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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