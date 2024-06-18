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Köy Ortamında Yabancılık Hissedenlerden Flört Bitiren Şakalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Köy Ortamında Yabancılık Hissedenlerden Flört Bitiren Şakalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.06.2024 - 18:33

Bakalım Salı günü timeline'ında kimlerin imzası var, en çok güldüren tweetler, en iyi paylaşımlar kimlerden gelmiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Vay be...

Konsept mekandır.

Konsept mekandır.
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🤔

🤔
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Sonra niye görüldü yedim...

Sonra niye görüldü yedim...
twitter.com
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Ha gayret!

Ha gayret!
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Motivasyon denen şey bu.

Motivasyon denen şey bu.
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Apartman baklavası

Apartman baklavası
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👇

👇
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👇

👇
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Statü için de yenmez.

Statü için de yenmez.
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Olası diyaloglar...

Olası diyaloglar...
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Özlenen döner!

Özlenen döner!
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Müthiş gözlemcilik!

Müthiş gözlemcilik!
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Hayatın her alanında uygulayabilirsiniz.

Hayatın her alanında uygulayabilirsiniz.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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