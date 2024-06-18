Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
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Başlayalım!
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Yine de hız yapmayın.
Talihsiz bir diyalog...
Müthiş uyum!
Vay!
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Çabası takdire şayan!
Çaba demişken...
Yani...
Zekice ama yetersiz!
Kızılcık Şerbeti diyaloğu gibi...
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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