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Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.06.2024 - 16:06

DM özelliği olsun, WhatsApp olsun diğer mecraların yazışma bölümü olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deli gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?

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Başlayalım!

Başlayalım!

Yine de hız yapmayın.

Yine de hız yapmayın.
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Talihsiz bir diyalog...

Talihsiz bir diyalog...
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Müthiş uyum!

Müthiş uyum!
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Vay!

Vay!
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Çabası takdire şayan!

Çabası takdire şayan!
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Çaba demişken...
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Yani...

Yani...
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Zekice ama yetersiz!

Zekice ama yetersiz!
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Kızılcık Şerbeti diyaloğu gibi...

Kızılcık Şerbeti diyaloğu gibi...
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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