Ülkeden Gitmeme, Sosyal Medya, Pencere, Ayakkabı, Uyku... X Kullanıcıları Bakan Mehmet Şimşek'e 'Vergi' Önerdi
Ülkeden Gitmeme, Sosyal Medya, Pencere, Ayakkabı, Uyku... X Kullanıcıları Bakan Mehmet Şimşek'e 'Vergi' Önerdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde yeni vergi paketinin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını açıklamış, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının ise ertelendiğini belirtmişti. Yurt dışı çıkış harcının yüzde 1066 zamla 1500-1750 TL olacağı yönündeki iddialar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti. Sosyal medyada 'vergi' geyiği yapmak isteyenler Bakan Şimşek'in bir fotoğrafının altında buluştu.
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Kısa sürede 1 milyon etkileşim alan paylaşımdan sonra birçok sosyal medya kullanıcısı Bakan Şimşek'e 'vergi' önerdi. Esprisini alıp gelenlerin yaptığı paylaşımlardan bazıları:
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