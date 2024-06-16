Ülkeden Gitmeme, Sosyal Medya, Pencere, Ayakkabı, Uyku... X Kullanıcıları Bakan Mehmet Şimşek'e 'Vergi' Önerdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde yeni vergi paketinin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını açıklamış, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının ise ertelendiğini belirtmişti. Yurt dışı çıkış harcının yüzde 1066 zamla 1500-1750 TL olacağı yönündeki iddialar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti. Sosyal medyada 'vergi' geyiği yapmak isteyenler Bakan Şimşek'in bir fotoğrafının altında buluştu.