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Ülkeden Gitmeme, Sosyal Medya, Pencere, Ayakkabı, Uyku... X Kullanıcıları Bakan Mehmet Şimşek'e 'Vergi' Önerdi

Ülkeden Gitmeme, Sosyal Medya, Pencere, Ayakkabı, Uyku... X Kullanıcıları Bakan Mehmet Şimşek'e 'Vergi' Önerdi

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 11:27

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde yeni vergi paketinin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını açıklamış, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının ise ertelendiğini belirtmişti. Yurt dışı çıkış harcının yüzde 1066 zamla 1500-1750 TL olacağı yönündeki iddialar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti. Sosyal medyada 'vergi' geyiği yapmak isteyenler Bakan Şimşek'in bir fotoğrafının altında buluştu.

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Kısa sürede 1 milyon etkileşim alan paylaşımdan sonra birçok sosyal medya kullanıcısı Bakan Şimşek'e 'vergi' önerdi. Esprisini alıp gelenlerin yaptığı paylaşımlardan bazıları:

Kısa sürede 1 milyon etkileşim alan paylaşımdan sonra birçok sosyal medya kullanıcısı Bakan Şimşek'e 'vergi' önerdi. Esprisini alıp gelenlerin yaptığı paylaşımlardan bazıları:
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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