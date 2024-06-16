Bayramda Rahat Bir Nefes Alacağız: İşte Tatil Boyunca Yurt Genelindeki Hava Sıcaklıkları

Kurban Bayramı'nda hava sıcaklıklarının nasıl olacağı merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yazılı bir açıklama yaparak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporunu paylaştı. İşte bölge bölge bayramdaki hava sıcaklıkları...