Bayramda Rahat Bir Nefes Alacağız: İşte Tatil Boyunca Yurt Genelindeki Hava Sıcaklıkları
Bayramda Rahat Bir Nefes Alacağız: İşte Tatil Boyunca Yurt Genelindeki Hava Sıcaklıkları
Kurban Bayramı'nda hava sıcaklıklarının nasıl olacağı merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yazılı bir açıklama yaparak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporunu paylaştı. İşte bölge bölge bayramdaki hava sıcaklıkları...
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Bakan Özhaseki, hafta sonundan itibaren Türkiye'nin yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.
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Özhaseki, "9 günlük tatil boyunca yurt genelinde hava sıcaklıkları biraz azalacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre yağışlı bölgeler şu şekilde: Bayramın birinci günü Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri.
Bayramın ikinci günü Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz ile Sinop ve Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri.
Bayramın üçüncü günü Doğu Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevreleri.
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Bayramın dördüncü günü ise Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Yurt genelinde bayram süresince sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredecek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise 40 dereceye kadar çıkacak.
İstanbul ve Ankara'da 33-34 derece civarında görülen sıcaklıkların bayramda 29-30 derecelere düşmesi, İzmir'de ise sıcaklıkların 34-35 derecede olması bekleniyor.
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