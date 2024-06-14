Kasiyerlik Yaptığını Söyleyen Öğretmenin X'te Yazdıkları Herkesi Düşündürdü

Her insan sevdiği mesleği yapabilmeli ama elbette hepimiz bunu başaramıyoruz. X'te bir paylaşım yapan bir kadının yazdıkları yine bu konuyu düşündürdü. Bir öğretmen olarak kasiyerlik yaptığını söyleyen kadının paylaşımı birçok sosyal medya kullanıcısını yorumlarda buluşturdu.