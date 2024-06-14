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Kasiyerlik Yaptığını Söyleyen Öğretmenin X'te Yazdıkları Herkesi Düşündürdü

Kasiyerlik Yaptığını Söyleyen Öğretmenin X'te Yazdıkları Herkesi Düşündürdü

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 18:03

Her insan sevdiği mesleği yapabilmeli ama elbette hepimiz bunu başaramıyoruz. X'te bir paylaşım yapan bir kadının yazdıkları yine bu konuyu düşündürdü. Bir öğretmen olarak kasiyerlik yaptığını söyleyen kadının paylaşımı birçok sosyal medya kullanıcısını yorumlarda buluşturdu.

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Öğretmenlik kutsal bir meslek. Geleceğimiz olan gençlere örnek olarak onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaları sebebiyle diğer mesleklerden daha büyük bir öneme sahip.

Öğretmenlik kutsal bir meslek. Geleceğimiz olan gençlere örnek olarak onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaları sebebiyle diğer mesleklerden daha büyük bir öneme sahip.

Son olarak X'te bir paylaşım yapan Gülsena Koçak adlı kadının yazdıkları ise hepimizi durup düşündüren cinsten.

Son olarak X'te bir paylaşım yapan Gülsena Koçak adlı kadının yazdıkları ise hepimizi durup düşündüren cinsten.

Bir markette ilk iş gününü geçirdiğini söyleyen ve hislerini X'ten aktaran Koçak, şunları paylaştı:

Bir markette ilk iş gününü geçirdiğini söyleyen ve hislerini X'ten aktaran Koçak, şunları paylaştı:

'Bir öğretmen olarak kasiyerlik yapmaya başladım. O kadar üzücü bir durum ki... Yapmayı istediğim tek meslek öğretmenlik ama asla nasip olmuyor.'

Profilinde Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olduğu yazan Koçak'ın düşündüren paylaşımına gelen tepkiler ise şu şekilde:

Profilinde Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olduğu yazan Koçak'ın düşündüren paylaşımına gelen tepkiler ise şu şekilde:
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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