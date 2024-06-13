Plastik Artık Tamamen Yasaklansın: Nadir Antilop Türünü Hayvanat Bahçesine Atılan Plastik Atık Öldürdü

Bas bas bağırıyoruz: Plastik atıklar dönüşemedikleri için çevreye zararlı, hatta sadece çevreye değil hayvanlara da zararlı. Artık dilimizde tüy bitti bunları söylemekten. ABD'deki bir hayvanat bahçesinde yaşanan son olay da bunun en somut kanıtı. Doğada nadir halde bulunan bir antilop türünün ölümüne sebep olan antilop türü, insan olduğunu iddia eden, az biraz vicdanı olan herkesin kalbini paramparça etti.

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