Plastik Artık Tamamen Yasaklansın: Nadir Antilop Türünü Hayvanat Bahçesine Atılan Plastik Atık Öldürdü
Plastik Artık Tamamen Yasaklansın: Nadir Antilop Türünü Hayvanat Bahçesine Atılan Plastik Atık Öldürdü
Bas bas bağırıyoruz: Plastik atıklar dönüşemedikleri için çevreye zararlı, hatta sadece çevreye değil hayvanlara da zararlı. Artık dilimizde tüy bitti bunları söylemekten. ABD'deki bir hayvanat bahçesinde yaşanan son olay da bunun en somut kanıtı. Doğada nadir halde bulunan bir antilop türünün ölümüne sebep olan antilop türü, insan olduğunu iddia eden, az biraz vicdanı olan herkesin kalbini paramparça etti.
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Konuya girmeden önce şu fotoğrafa bir 10 saniyenizi ayırmanızı rica ediyoruz.
ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir hayvanat bahçesini ziyaret eden ve hayvanlardan daha 'hayvan' olan bazı insan görünümlüler, hayvanat bahçesine plastik atıklarını atıyor ve sonra hop, evlerine gidiyorlar.
Kendilerine verilen besinleri tüketmeye alışkın olan bir antilop ise bu plastik atıklardan birini yiyor ama boğularak can veriyor.
Önce tuhaf davranışlar sergileyen hayvanın ağzından bir süre sonra bir sıvı akıyor. Olay yerine hızlıca veteriner ekibi geliyor fakat maalesef bu sevimli hayvan kurtarılamıyor.
Hayvan dostu daha doğrusu her aklı başında insan bu haberin duyulmasıyla birlikte tepkilerini ortaya koyuyor. Olay büyüyünce hayvanat bahçesinin sosyal medya hesabından şu paylaşım yapılıyor:
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Olayın yaşandığı hayvanat bahçesinin müdürü David Bright, nadir antilop türünün daha 7 yaşında olduğunu, eğer yaşasaydı 30 Temmuz'da 8 yaşına basacağını söyledi.
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