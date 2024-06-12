Böylesi Az Görülür: Siyonist Yahudiye Filistin Yanlısı Ultra Ortodoks Yahudi Şoku
Böylesi Az Görülür: Siyonist Yahudiye Filistin Yanlısı Ultra Ortodoks Yahudi Şoku
Filistin'de büyük bir katliama imza atan İsrail, tüm dünyada protesto edilmeye devam ediyor. Son olarak Rafah'ta gerçekleşen katliamdan sonra dünyanın pek çok bölgesinde İsrail'in sert tutumuna yönelik çeşitli gösteriler düzenleniyor. ABD'deki bir protestoda yaşananlar ise oldukça şaşırtıcı. Yahudilerin pek de beklenmedik Filistin kavgası sosyal medyada şaşkınlık yarattı.
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Binlerce masum sivilin feci şekilde can verdiği Filistin'deki katliam çeşitli ülkelerde protesto edilirken birçok kişiyi şaşırtan ilginç görüntüler ABD'den geldi.
Muhafazakarlıklarıyla bilinen Ultra Ortodoks Yahudiler, 'Bibi' lakaplı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Filistin politikasını eleştirmek üzere toplandı, hep bir ağızdan Filistin'in bağımsızlığına yönelik sloganlar attı.
Muhafazakar Yahudilerin Filistin'e destek verdiğini gören Siyonist Yahudi grup ise kalabalığa yanaştı ve sözlü tartışmaya girdi.
Siyonist Yahudi bir kadının şok içinde "Siz nasıl Yahudisiniz! Siz canavarsınız! Yahudileri utandırıyorsunuz" diye adeta kendinden geçerek bağırdığı anlar sosyal medyada ufak çaplı bir infial yarattı.
Ultra Ortodoks yani muhafazakar Yahudilerin öfkeli kadına verdiği cevap ise "Siyonizm kan döken bir harekettir" şeklinde oldu.
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"Bu kavga, şu anda olup biteni çok iyi şekilde anlatıyor."
"İşte korkutucu olan da bu. Antisemitizm (Yahudi düşmanlığı) şu anda dünya genelinde yükselişte. Bu düşmanlığın bir kısmı İsrail'i destekleyenlere yönelik. Ama en büyük düşmanlık Filistin'i destekleyen Yahudilere yönelik."
"Kadının küçük çocuğu travma yaşamış. Ne kadar berbat bir ebeveyn!"
"Siyonistlere tahammülüm yok ama o adam gibiler sayesinde antisemitizme de tahammül edemiyorum."
"Siyonistleri ağlarken görmeyi seviyorum."
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"Kadın 'Müslümanlardan neden benim nefret ettiğim kadar nefret etmiyorsunuz?' diye devam etmeliydi."
"Bir Yahudi'nin başka bir Yahudi'ye karşı mağduru oynaması pek sökmüyor. Çünkü onlar tüm numaraları biliyor."
"Kadın Alman'a benziyor."
"Kadının sinirlerinin yatışması için biri ona karpuz vermeli."
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