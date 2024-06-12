Böylesi Az Görülür: Siyonist Yahudiye Filistin Yanlısı Ultra Ortodoks Yahudi Şoku

Filistin'de büyük bir katliama imza atan İsrail, tüm dünyada protesto edilmeye devam ediyor. Son olarak Rafah'ta gerçekleşen katliamdan sonra dünyanın pek çok bölgesinde İsrail'in sert tutumuna yönelik çeşitli gösteriler düzenleniyor. ABD'deki bir protestoda yaşananlar ise oldukça şaşırtıcı. Yahudilerin pek de beklenmedik Filistin kavgası sosyal medyada şaşkınlık yarattı.