Mars'ta Kartlar Yeniden Dağıtılacak: 'Kızıl Gezegen'de Yanardağların Tepesinde Bulunan Su Şaşkınlık Yarattı
Mars'ta Kartlar Yeniden Dağıtılacak: 'Kızıl Gezegen'de Yanardağların Tepesinde Bulunan Su Şaşkınlık Yarattı
Dünya dışında hayatın olup olmadığını çözebilmenin ön koşulu elbette 'su'lu yollardan geçiyor. Su, yaşam demek, hayat demek. Son günlerde bilim dünyasını heyecanlandıran önemli bir keşif var ve keşif beraberinde bolca su da barındırıyor. Avrupa Uzay Ajansı ya da kısa adıyla ESA, herkesi meraklandıran bir keşfi duyurdu. Evet, Mars'ta su var, hem de tam 60 olimpik havuz büyüklüğünde!
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Mars'taki heyecan verici keşif, gezegenin yörüngesinde dönen iki uzay aracı sayesinde açığa çıktı. 'Kızıl Gezegen'deki Ekvator yanardağlarının tepesinde donmuş halde su tespit edildi.
Mars'taki bu Tharsis bölgesinde pek çok volkan bulunuyor. Olympus Mons, Tharsis Montes gibi volkanlar haricinde Ascraeus, Arsia Mons ve Pavonis gibi volkanlar da var.
Bu yanardağların ortak özellikleri ise devasa boyutlarda olmaları.
Son keşif, bilim meraklılarını sevinç içinde bırakacak cinsten. Üstelik sadece bilim dünyasına hakim olmanıza gerek yok, düşünsenize Mars'a yolculuk yaptığınızı!
Yanardağların zirvelerinde tam 150 bin ton suyun donmuş bir halde bulunması büyük bir şaşkınlık yarattı.
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Yapılan keşif araştırmacıları oldukça heyecanlandırmış durumda. Uzmanlar, "Bu tabloyu görmeyi beklemiyorduk. Gördüğümüz şey, Mars'taki eski bir iklim döngüsünün kalıntısı olabilir" diyor.
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