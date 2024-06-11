Mars'ta Kartlar Yeniden Dağıtılacak: 'Kızıl Gezegen'de Yanardağların Tepesinde Bulunan Su Şaşkınlık Yarattı

Dünya dışında hayatın olup olmadığını çözebilmenin ön koşulu elbette 'su'lu yollardan geçiyor. Su, yaşam demek, hayat demek. Son günlerde bilim dünyasını heyecanlandıran önemli bir keşif var ve keşif beraberinde bolca su da barındırıyor. Avrupa Uzay Ajansı ya da kısa adıyla ESA, herkesi meraklandıran bir keşfi duyurdu. Evet, Mars'ta su var, hem de tam 60 olimpik havuz büyüklüğünde!

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