İnsan Büyüklüğündeki Dev Deniz Canavarı Bölge Halkını Adeta Dumur Etti

Malum, deniz sezonunu açmaya başladık. Bir güzel atacağız sahillere kendimizi, 'şılop şılop' sesler çıkartarak yüzeceğiz. İçlerimizden bazıları 'Yok ben korkarım, ayağım yere değecek mutlaka Muazzez' tripleri atacak, bizler de 'Amaaan' gibi cevaplar vereceğiz. Yaşanacaksa yaşanacak tüm bunlar yani. Fakat ABD'nin ortasındaki Kansas'ta nehir çevresinde yaşayanlar artık bir daha kolay kolay ayağını suya değdirmeyecek, değdirenler yürek yemekle itham edilecek. Nehri düzenli aralıklarla istila eden insan büyüklüğündeki dev deniz canavarları bölgede korku yaratmaya devam ediyor.

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