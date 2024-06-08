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İnsan Büyüklüğündeki Dev Deniz Canavarı Bölge Halkını Adeta Dumur Etti

İnsan Büyüklüğündeki Dev Deniz Canavarı Bölge Halkını Adeta Dumur Etti

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 15:18

Malum, deniz sezonunu açmaya başladık. Bir güzel atacağız sahillere kendimizi, 'şılop şılop' sesler çıkartarak yüzeceğiz. İçlerimizden bazıları 'Yok ben korkarım, ayağım yere değecek mutlaka Muazzez' tripleri atacak, bizler de 'Amaaan' gibi cevaplar vereceğiz. Yaşanacaksa yaşanacak tüm bunlar yani. Fakat ABD'nin ortasındaki Kansas'ta nehir çevresinde yaşayanlar artık bir daha kolay kolay ayağını suya değdirmeyecek, değdirenler yürek yemekle itham edilecek. Nehri düzenli aralıklarla istila eden insan büyüklüğündeki dev deniz canavarları bölgede korku yaratmaya devam ediyor.

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Üç tarafı denizlerle çevrili cennet ülke Türkiye'de korkutucu deniz canavarlarını görmemiz pek de olası değil. Nedeni çok basit. Okyanus kıyısında başlıyor tehlike.

Üç tarafı denizlerle çevrili cennet ülke Türkiye'de korkutucu deniz canavarlarını görmemiz pek de olası değil. Nedeni çok basit. Okyanus kıyısında başlıyor tehlike.

E malum, ABD de okyanusun göbeğinde olduğu için bu tarz ürkütücü, korkutucu olaylar da çoğunlukla oralarda yaşanıyor. Kansas Nehri'nde yaşananlar gerçekten de bazılarımızın deniz fobisini tetikleyebilir.

Ağırlığı 7.26 kilogram, boyu ise 1.5 metreye uzanan dev bir deniz canavarı Kansas Nehri'nde bulundu, ortalık az biraz karıştı.

Ağırlığı 7.26 kilogram, boyu ise 1.5 metreye uzanan dev bir deniz canavarı Kansas Nehri'nde bulundu, ortalık az biraz karıştı.

Kaygan ve sarı yeşil renkteki derisiyle uzmanların sempatisini, bölgede yaşayanların korkusunu kazanan bu deniz canavarına ait tür 2015'ten beri ilk defa bölgede görüldü.

Amerikan yılan balığı olarak bilinen bu tür, her ne kadar en yakın yerleşim yerinden kilometrelerce uzaklıkta bulunsa da Kansaslılar pek de rahatlamış değil.

Amerikan yılan balığı olarak bilinen bu tür, her ne kadar en yakın yerleşim yerinden kilometrelerce uzaklıkta bulunsa da Kansaslılar pek de rahatlamış değil.

Türün 25 yıla kadar yaşayabildiğini söyleyen uzmanlar, tek tek bu canlıyla hatıra fotoğrafı çektirdi ve aralarındaki 9 yıllık hasreti sona erdirdi.

Çeyrek asırlık ömürleri boyunca okyanus ve nehirlerden geçerek yaşamlarını sürdüren bu hayvanların çevreyi istila ettiğini düşünen bölge halkı ise elbette tedirgin.

Çeyrek asırlık ömürleri boyunca okyanus ve nehirlerden geçerek yaşamlarını sürdüren bu hayvanların çevreyi istila ettiğini düşünen bölge halkı ise elbette tedirgin.

Düzenli aralıklarla deniz canavarlarına ev sahipliği yapan, deniz yılanlarının istilasına uğrayan Kansas Nehri ise şimdiden adını tarihe en ürkütücü nehirlerden biri olarak yazdırdı bile.

Bölgede 23 Haziran 1987'de balıkçı Ralph B. Westerman'ın bulduğu yılan balığı bir rekora imza atmış ve eyalet kayıtlarına adını yazdırmıştı.

Bölgede 23 Haziran 1987'de balıkçı Ralph B. Westerman'ın bulduğu yılan balığı bir rekora imza atmış ve eyalet kayıtlarına adını yazdırmıştı.

Bu yılan balığıyla başlayan macera belli ki bir süre daha bölgede korku yaratmaya devam edecek.

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