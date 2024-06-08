İnsan Büyüklüğündeki Dev Deniz Canavarı Bölge Halkını Adeta Dumur Etti
İnsan Büyüklüğündeki Dev Deniz Canavarı Bölge Halkını Adeta Dumur Etti
Malum, deniz sezonunu açmaya başladık. Bir güzel atacağız sahillere kendimizi, 'şılop şılop' sesler çıkartarak yüzeceğiz. İçlerimizden bazıları 'Yok ben korkarım, ayağım yere değecek mutlaka Muazzez' tripleri atacak, bizler de 'Amaaan' gibi cevaplar vereceğiz. Yaşanacaksa yaşanacak tüm bunlar yani. Fakat ABD'nin ortasındaki Kansas'ta nehir çevresinde yaşayanlar artık bir daha kolay kolay ayağını suya değdirmeyecek, değdirenler yürek yemekle itham edilecek. Nehri düzenli aralıklarla istila eden insan büyüklüğündeki dev deniz canavarları bölgede korku yaratmaya devam ediyor.
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Üç tarafı denizlerle çevrili cennet ülke Türkiye'de korkutucu deniz canavarlarını görmemiz pek de olası değil. Nedeni çok basit. Okyanus kıyısında başlıyor tehlike.
Ağırlığı 7.26 kilogram, boyu ise 1.5 metreye uzanan dev bir deniz canavarı Kansas Nehri'nde bulundu, ortalık az biraz karıştı.
Amerikan yılan balığı olarak bilinen bu tür, her ne kadar en yakın yerleşim yerinden kilometrelerce uzaklıkta bulunsa da Kansaslılar pek de rahatlamış değil.
Çeyrek asırlık ömürleri boyunca okyanus ve nehirlerden geçerek yaşamlarını sürdüren bu hayvanların çevreyi istila ettiğini düşünen bölge halkı ise elbette tedirgin.
Bölgede 23 Haziran 1987'de balıkçı Ralph B. Westerman'ın bulduğu yılan balığı bir rekora imza atmış ve eyalet kayıtlarına adını yazdırmıştı.
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