Günde 400 Kalori Yakabileceğiniz Gizli Kilo Verme Taktiği Ortalığı Kasıp Kavurdu
Günde 400 Kalori Yakabileceğiniz Gizli Kilo Verme Taktiği Ortalığı Kasıp Kavurdu
Yaz aylarına merhaba dediğimiz, kendimize tatil planları yapmaya başladığımız bugünlerde pek çoğumuzun derdi ortak. Yaz ayına giriş yapmamızla birlikte daha fit bir vücuda sahip olmak isteyen herkes yediğine, içtiğine fazlasıyla dikkat ediyor. Sıkı diyet planlarının revaçta olduğu bu dönemde TikTok'ta neredeyse 1 milyon takipçisi bulunan Kaliforniyalı sağlık koçu John Schaefer'in bir paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu. İşte Schaefer'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı, neredeyse ter bile dökmeden kilo vermenizi sağlayacak gizli kilo verme taktiği...
Kaynak: TikTok
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