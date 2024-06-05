Günde 400 Kalori Yakabileceğiniz Gizli Kilo Verme Taktiği Ortalığı Kasıp Kavurdu

TikTok'ta 905 bin takipçisi bulunan, her geçen gün daha da çok kişi tarafından ilgiyle takip edilen sağlık koçu John Shaefer, takipçileriyle paylaştığı gizli taktikle herkesin ilgi odağı oldu. 'Kilo vermek istiyorum ama mümkünse kılımı kıpırdatmayayım' diyenlerin favorilerine eklediği bu gizli taktik aslında oldukça basit. Ter bile dökmenize gerek kalmadan her gün düzenli olarak yaptığınızda verimli sonuçlar elde ediyorsunuz.