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Günde 400 Kalori Yakabileceğiniz Gizli Kilo Verme Taktiği Ortalığı Kasıp Kavurdu

Günde 400 Kalori Yakabileceğiniz Gizli Kilo Verme Taktiği Ortalığı Kasıp Kavurdu

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 16:30

Yaz aylarına merhaba dediğimiz, kendimize tatil planları yapmaya başladığımız bugünlerde pek çoğumuzun derdi ortak. Yaz ayına giriş yapmamızla birlikte daha fit bir vücuda sahip olmak isteyen herkes yediğine, içtiğine fazlasıyla dikkat ediyor. Sıkı diyet planlarının revaçta olduğu bu dönemde TikTok'ta neredeyse 1 milyon takipçisi bulunan Kaliforniyalı sağlık koçu John Schaefer'in bir paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu. İşte Schaefer'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı, neredeyse ter bile dökmeden kilo vermenizi sağlayacak gizli kilo verme taktiği...

Kaynak: TikTok

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'Kilo vereyim ama kılımı kıpırdatmadan' diyenler online mı?

'Kilo vereyim ama kılımı kıpırdatmadan' diyenler online mı?

TikTok'ta 905 bin takipçisi bulunan, her geçen gün daha da çok kişi tarafından ilgiyle takip edilen sağlık koçu John Shaefer, takipçileriyle paylaştığı gizli taktikle herkesin ilgi odağı oldu. 'Kilo vermek istiyorum ama mümkünse kılımı kıpırdatmayayım' diyenlerin favorilerine eklediği bu gizli taktik aslında oldukça basit. Ter bile dökmenize gerek kalmadan her gün düzenli olarak yaptığınızda verimli sonuçlar elde ediyorsunuz.

Düzenli bir hale getirmek önemli

Düzenli bir hale getirmek önemli

John Schaefer'ın paylaştığı taktiği uygularken ekstra bir çaba sarf etmenize, herhangi bir ekipmana gerek yok. Tek yapmanız gereken şey kendinizi evden dışarı atmak ve yürümek! Schaefer, 'Kilo verme hızını artıran, yağ kaybında etkili en önemli yöntem yürümek. Ama burada önemli olan yürümeyi düzenli bir alışkanlık haline getirmek' diyor.

Yürüyüş başına 100 kalori

Yürüyüş başına 100 kalori

Schaefer, takipçileriyle paylaştığı mesajında şöyle devam etti: '100 gün boyunca günde 10 bin adım atarsanız bu tam 1 milyon adım anlamına geliyor. Böylelikle ortalama bir insan yürüyüş başına yaklaşık 100 kalori yakmış oluyor. Kalori yakmaya başlamanız da daha hızlı kilo vermenizi kolaylaştırır.'

Faydaları sadece kilo vermekle sınırlı değil!

Faydaları sadece kilo vermekle sınırlı değil!

Yapılan araştırmalar, düzenli yürümenin sadece kilo açısından değil aynı zamanda ruh sağlığında da önemli katkıları olduğunu ortaya koyuyor. Güney Danimarka Üniversitesi araştırmacılarının 78 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmanın sonucu çarpıcı. Buna göre, günlük 9 bin 800 adım atmak demans riskini önemli ölçüde azaltabiliyor.

Kalori hesabı yapmadan yemek yemeyenlerin idolü

Kalori hesabı yapmadan yemek yemeyenlerin idolü

Sağlıklı yaşam konusunda önemli tüyolarda bulunan Schaefer'in TikTok'taki videoları kalori hesabı yapmadan yemek yemeyenler için adeta biçilmiş kaftan. Sağlık koçu, binlerce kez izlenen ve her biri viral olan videolarında proteinle beslenmenin etkilerini, yağ kaybını hızlandırmanın yollarını kendine has üslubuyla paylaşıyor.

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