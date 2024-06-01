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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 12:01

Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir. 

Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. "Kilo vermeye başladıktan 2 yıl sonra sonunda istediğim gibi giyinebiliyorum!"

1. "Kilo vermeye başladıktan 2 yıl sonra sonunda istediğim gibi giyinebiliyorum!"

2. "1.5 yılda 25 kilo vermeyi başardım."

2. "1.5 yılda 25 kilo vermeyi başardım."

3. "1 yıl ve 23 kiloluk farkı görüyorsunuz."

3. "1 yıl ve 23 kiloluk farkı görüyorsunuz."

4. "Kilo verdikten sonra kendimle çok daha mutluyum."

4. "Kilo verdikten sonra kendimle çok daha mutluyum."

5. "İki fotoğraf arasındaki farka bakınca gerçekten kilo vermeye başladığım için mutlu oluyorum."

5. "İki fotoğraf arasındaki farka bakınca gerçekten kilo vermeye başladığım için mutlu oluyorum."
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6. "İki fotoğraf arasında 40 kilo var!"

6. "İki fotoğraf arasında 40 kilo var!"

7. "Hala kilolu hissediyorum ama eskiye göre daha az tabi :)"

7. "Hala kilolu hissediyorum ama eskiye göre daha az tabi :)"

8. "Sağlıklı hissetmeye başladım ama daha gitmem gereken çok yol olduğunu biliyorum."

8. "Sağlıklı hissetmeye başladım ama daha gitmem gereken çok yol olduğunu biliyorum."

9. "Hayatım değişti gibi hissediyorum adeta!"

9. "Hayatım değişti gibi hissediyorum adeta!"

10. "1.5 yıl ve sıkı çalışma sayesinde her şey mümkün."

10. "1.5 yıl ve sıkı çalışma sayesinde her şey mümkün."
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11. "Sonunda 50 kilo vermiş olduğuma inanamıyorum."

11. "Sonunda 50 kilo vermiş olduğuma inanamıyorum."

12. "55 kilo verdikten sonra yüzümdeki değişime inanamıyorum adeta!"

12. "55 kilo verdikten sonra yüzümdeki değişime inanamıyorum adeta!"

13. "4.5 aylık değişim sürecim."

13. "4.5 aylık değişim sürecim."

14. "Bu yıl daha önce geçirdiğim bütün yıllardan çok daha farklı ve özeldi!"

14. "Bu yıl daha önce geçirdiğim bütün yıllardan çok daha farklı ve özeldi!"

15. "45 kilo vermeyi başarım!"

15. "45 kilo vermeyi başarım!"

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