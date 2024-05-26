Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir.
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. "9 yılda 210 kilo vermiş olmama inanamıyorum!"
2. "50 kilo vermeden önceki fotoğraflarıma bakmak gerçekten çok çılgınca."
3. "Kilo vermeye başlayalı birkaç yıl olmuş bile."
4. "2 yıl ve 50 kilo sonra buralara kadar geldim."
5. "3 aylık kilo verme sürecim ve vücuduma olan etkileri."
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6. "8 ay içerisinde 12 kilo verdim."
7. "Yüzümdeki değişim muhteşem ama yanaklarım hala eskisi gibi yumuşacık."
8. "90 kilo verdim ve tekrar kendim gibi hissediyorum."
9. "Sadece 24 ayda vücudumun ne kadar çok değişmiş!"
10. "70 kilo verdim ve bu kadar beklememiş olmama inanamıyorum!"
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11. "2 yıldan biraz fazla sürse de 25 kilo vermiş olmamla gurur duyuyorum."
12. "Farkı görebiliyor musunuz?"
13. "3 yılda 20 kilo verdim."
14. "Alkol bağımlılığımı yeneli neredeyse 3 yıl oldu!"
15. "25 kilo verdikten sonra vücudumu böyle yan yana karşılaştırmak gerçekten çok ilginç."
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