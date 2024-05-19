Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir.
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. "2021 Anneler Günü'nden 2024 Anneler Günü'ne değişimim."
2. "Alkolu bıraktıktan sadece 6 ay sonra."
3. "17 aylık kilo verme sürecimden son fotoğrafım."
4. "Yüzümdeki değişim belli mi?"
5. "21 ay sonra gerçekten başardım gibi hissediyorum."
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6. "7 kilo verdim ama fark büyük gibi hissediyorum."
7. "Sadece 18 ayda yüzümdeki değişim gerçekten çok büyük."
8. "Yavaş ama emin adımlarla kilo vermeye devam ediyorum."
9. "İki fotoğraf arasında 2 yıl var!"
10. "Yıllarca depresyonla boğuştuktan sonra içimdeki şampiyon geri döndü."
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11. "Bu elbiseyi martta aldığımda fermuarını kapatamıyorum ama artık kapanıyor :)"
12. "Bu kadar değişmeyi ben bile beklemiyordum."
13. "18 aylık kilo verme sürecim."
14. "Neredeyse 10 yıllık kilo verme sürecim sonucu değişimim."
15. "Tekerlekli sandalyede yaşamaktan tekrar yürümeye kadar geri döndüm."
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