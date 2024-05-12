Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir.
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "7 yıl boyunca düzenli olarak kilo verdim. 35 kilo sonra buralara kadar geldim."
2. "100 kilo verdim ve başarılarımla mutluyum."
3. "Artık yeter! dediğim günden sonra tam olarak 2 yıl geçti."
4. "Arada 20 kilo var. Sonunda dünyaya gelme sebebimi bulmuş gibi hissediyorum!"
5. "Kilo vermeye yeni başladım ama çoktan değişimime bayıldım."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "25 kilo sonra yüzümdeki değişim."
7. "20 kiloluk değişimim."
8. "İki fotoğraf arasında 50 kilo var!"
9. "2 yıl ve 35 kilo sonra ben :)"
10. "Geri dönüp bakınca 2 yılda 60 kilo vermeyi başarmışım."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Kilo vermeye geçen bahar başladım ve kendimle gurur duyuyorum."
12. "Arada sadece birkaç yıl var! Kendini yetersiz görmeyi bırak ve bugün çalışmaya başla."
13. "Neredeyse 1.5 yılda 34 kilo vermişim."
14. "İki fotoğraf arasında 4 ay var. Aynı elbise farklı ben :)"
15. "54 kilonun yaptığı değişim."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın