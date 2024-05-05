Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo vermek her zaman kolay olmasa da sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ilk şeylerden birisi. Bugün, kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının fotoğraflarını sizin için derledik. Umarız bu hikayeler gününüzü aydınlatabilir.
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. "1.5 yılda 105 kilo verdim!"
2. "Daha yarım yıl olmuş olsa bile şu ana kadar başardıklarımla çok gurur duyuyorum."
3. "150 kilo verdikten sonra adeta hayatım değişti diyebilirim."
4. "Yaklaşık 45 kilo verdiğime inanamıyorum."
5. "Kilo verdikten 3 yıl sonra hiç olmadığım kadar sağlıklı ve güçlü hissediyorum."
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6. "Kilo verme sürecimi görebiliyor musunuz?"
7. "20 kilo verdim."
8. "Aynı odada 30 ay arayla fotoğraf çektim."
9. "Sadece 18 ayın hayatımda böylesine büyük bir değişim yapabileceğini düşünmüyordum."
10. "20 kilo verdikten sonra şimdi başarılarım üzerine düşünüyorum ve mutluyum :)"
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11. "1 yılda 35 kilo verdim ve onun yerine dünyalar yakışıklısı bir kocam oldu."
12. "Disiplin ile geçen 6 ay ve 20 kilo sonra."
13. "20 ayda 55 kilo verdim."
14. "10 ayda bolca koştum ve 8 kilo verdim."
15. "35 kilo verdikten sonra artık sonunda sağlıklı hissettiğimi söyleyebilirim."
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