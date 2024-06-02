Küçük Değişiklikler Yaparak Stresle Başa Çıkabilmek Mümkün!
Küçük Değişiklikler Yaparak Stresle Başa Çıkabilmek Mümkün!
Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/small-...
Günlük hayatınızda toksik pozitiflik, başkalarının hayatlarıyla kendinizinki kıyaslama ya da yapmanız gereken zorlu görüşmeler gibi sizi huzursuz eden şeylerden uzaklaşmak mutlu olmanıza yardımcı olabilir. Ancak modunuzu yükseltmek için küçük değişiklikler de en az onun kadar önemlidir.
Sizlere bu gibi durumları tolere edebilmeniz için hayatınıza dahil edebileceğiniz bazı ipuçlarını sıraladık👇
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1. Gün İçinde Aileden Biriyle Telefonlaşmak
2. Gece Yatarken Telefonunuzu Yakınınızda Bulundurmamak
3. Bir Evcil Hayvan Sahiplenmek
4. Yeni Bir Dil Öğrenmek
5. Haftasonları Doğada Uzun Yürüyüşler Yapmak
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6. Eski Bir Hobiye Dönüş Yapmak
7. Hep Ertelediğiniz Bir Hobiye Başlamak
8. Modunuzu Yükseltmek İçin Güzel Kokular İşe Yarayabilir
9. Fiziksel Olarak Kendinizi Zorlayın
10. Anne/Babanızın Hobilerini Edinmek
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11. Negatif Düşüncelerin İçine Hapsolmayın
Ve En Önemlisi; Önceliği Kendinize Verin!
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