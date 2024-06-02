Küçük Değişiklikler Yaparak Stresle Başa Çıkabilmek Mümkün!

Günlük hayatınızda toksik pozitiflik, başkalarının hayatlarıyla kendinizinki kıyaslama ya da yapmanız gereken zorlu görüşmeler gibi sizi huzursuz eden şeylerden uzaklaşmak mutlu olmanıza yardımcı olabilir. Ancak modunuzu yükseltmek için küçük değişiklikler de en az onun kadar önemlidir.

Sizlere bu gibi durumları tolere edebilmeniz için hayatınıza dahil edebileceğiniz bazı ipuçlarını sıraladık👇