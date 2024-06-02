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Küçük Değişiklikler Yaparak Stresle Başa Çıkabilmek Mümkün!

Küçük Değişiklikler Yaparak Stresle Başa Çıkabilmek Mümkün!

Mutluluk
Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 14:12

Günlük hayatınızda toksik pozitiflik, başkalarının hayatlarıyla kendinizinki kıyaslama ya da yapmanız gereken zorlu görüşmeler gibi sizi huzursuz eden şeylerden uzaklaşmak mutlu olmanıza yardımcı olabilir. Ancak modunuzu yükseltmek için küçük değişiklikler de en az onun kadar önemlidir. 

Sizlere bu gibi durumları tolere edebilmeniz için hayatınıza dahil edebileceğiniz bazı ipuçlarını sıraladık👇

Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/small-...
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1. Gün İçinde Aileden Biriyle Telefonlaşmak

Bir aile büyüğü, kardeş, kuzen veya kan bağı olmayıp aileniz gibi sevdiğiniz birinin gün içinde 2 dakika dahi olsa sesini duymak iyi hissettirebilir.

2. Gece Yatarken Telefonunuzu Yakınınızda Bulundurmamak

2. Gece Yatarken Telefonunuzu Yakınınızda Bulundurmamak

Yatağa telefonla girmek hem uykunuzu hem de mental sağlığınızı olumlu yönde etkileyecektir. Belki başka bir odada şarjda bırakarak uykudan önce veya sabah uyanır uyanmaz telefona bakmaktan kendinizi alıkoyabilirsiniz. Denemeye değer 🙂

3. Bir Evcil Hayvan Sahiplenmek

3. Bir Evcil Hayvan Sahiplenmek

Barınakta veya sokakta yaşayan hayvanların bakımını üstlenmenin ve hatta sahiplenmenin sizi çok mutlu edeceğine eminiz.

4. Yeni Bir Dil Öğrenmek

4. Yeni Bir Dil Öğrenmek

İster uygulama kullanarak ister kurslara giderek ve düzenli çalışarak belli bir düzeyde yabancı dil öğrenebilirsiniz. Yeni bir dil öğrenmek, yeni yerleri keşfetmenize ve yeni insanlarla tanışmanıza olanak sağlayarak sizi daha sosyal biri haline getirecektir.

5. Haftasonları Doğada Uzun Yürüyüşler Yapmak

5. Haftasonları Doğada Uzun Yürüyüşler Yapmak

Doğa yürüyüşlerine ilk başlarda 30 dakikayla başlayarak ilerleyen haftalarda 3-4 saate kadar uzatabilirsiniz. Başlarda yorulsanız da sonraki haftalarda bu aktiviteden gittikçe keyif almaya başlayacaksınız. Doğa yürüyüşleri stresinizi azaltır ve yeni yerler keşfetmenizi sağlar.

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6. Eski Bir Hobiye Dönüş Yapmak

6. Eski Bir Hobiye Dönüş Yapmak

Özellikle pandemi döneminde evlerimizde kaldığımızda hayatımıza yeni hobiler ekledik. Fakat birçoğumuz o dönem çalmaya başladığı bir enstrümanı, yazdığı bir kitabı ya da düzenli yaptığı herhangi bir hobisini geride bıraktı. Eski hobilerinizden birine dönüş yapmak çok iyi hissettirebilir.

7. Hep Ertelediğiniz Bir Hobiye Başlamak

7. Hep Ertelediğiniz Bir Hobiye Başlamak

Günlük koşuşturmaların oluşturduğu stres ve yorgunluğu boş zamanlarınızda hep yapmak istediğiniz bir hobiyle doldurmak; çok keyifli dakikalar geçirmenizi sağlayacaktır.

8. Modunuzu Yükseltmek İçin Güzel Kokular İşe Yarayabilir

Bütün gün evde takılıyor olsanız dahi yeni aldığınız bir parfümü ya da kremi kullanmak keyfinizi yerine getirebilir. Özellikle duştan sonra ya da uyumadan önce güzel kokmayı bir rutin haline getirmek hoş olacaktır.

9. Fiziksel Olarak Kendinizi Zorlayın

9. Fiziksel Olarak Kendinizi Zorlayın

Acemi olduğunuz bir spor dalında kendinizi fiziksel olarak zorlamak, her antreman sonrasında mutlu hissetmenize sebep olur. Psikolojinize olan olumlu etkilerlyle spor genel olarak da daha mutlu bir insan olmanızı sağlayabilir.

10. Anne/Babanızın Hobilerini Edinmek

Vefat etmiş anne veya babasının bir hobisini yapmaya başlayan insanlar onların hatıralarını yaşatırken iyi hissettikleri bir aktivite yapmış olduklarını söylüyor.

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11. Negatif Düşüncelerin İçine Hapsolmayın

11. Negatif Düşüncelerin İçine Hapsolmayın

Bir durumla ilgili zihninizde oluşan her düşünceye odaklanmamayı öğrendiğinizde kendinizi manipüle edemeyecek ve 'aşırı düşünmek' zorunda kalmayacaksınız.

Ve En Önemlisi; Önceliği Kendinize Verin!

Ve En Önemlisi; Önceliği Kendinize Verin!

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