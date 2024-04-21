Yetişkinlerin Çok İyi Bildiği Ama 2020 Çocuklarının Yabancı Olduğu 15 Durum
Yetişkinlerin Çok İyi Bildiği Ama 2020 Çocuklarının Yabancı Olduğu 15 Durum
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bizler eskiye nazaran daha hızlı bir hayat yaşadığımız bu yıllara şimdiki neslin adapte olmasında büyük rol oynadık. Bu dijital çağa geçiş sürecinde bizim yaşadığımız ve onların asla tecrübe edemeyeceği bazı şeylere gelin birlikte göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Arkadaşlarımızın telefon numaralarını ezbere bilmek.
2. İndirmesi saatler alan bir şarkının/videonun virüs çıkması.
3. Film izlemek için bir dükkandan DVD kiralamak veya satın almak.
4. Restoranların her bölümünde sigara dumanına maruz kalmak.
5. Radyoda en sevdiğin şarkıyı bekleyip kasede kaydetmek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Evden çıkarken Walkman'i yanına almak.
7. Akıllı telefon olmadan yaşamak.
8. Video oyun satın almak.
9. Hoşlandığınız kişiyi aradığınızda anne veya babasının telefonu açması.
10. Televizyonun daha iyi çekmesi için anteni ayarlamak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Disket kullanmak.
12. Fiziki bir haritayla seyahat etmek.
13. Tüm gün sokakta oyun oynamak.
14. Aileyle haberleri izlemek.
15. Hafta sonları erkenden kalkıp çizgi film izlemek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın