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Yetişkinlerin Çok İyi Bildiği Ama 2020 Çocuklarının Yabancı Olduğu 15 Durum

Yetişkinlerin Çok İyi Bildiği Ama 2020 Çocuklarının Yabancı Olduğu 15 Durum

Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 18:01

Bizler eskiye nazaran daha hızlı bir hayat yaşadığımız bu yıllara şimdiki neslin adapte olmasında büyük rol oynadık. Bu dijital çağa geçiş sürecinde bizim yaşadığımız ve onların asla tecrübe edemeyeceği bazı şeylere gelin birlikte göz atalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. Arkadaşlarımızın telefon numaralarını ezbere bilmek.

1. Arkadaşlarımızın telefon numaralarını ezbere bilmek.

Cep telefonlarından önce evlerde sabit telefonlar olurdu ve numaraları da arkadaşlarla paylaşılırdı. En yakın arkadaşlar birbirlerinin telefon numaralarını mutlaka ezbere bilirdi.

2. İndirmesi saatler alan bir şarkının/videonun virüs çıkması.

2. İndirmesi saatler alan bir şarkının/videonun virüs çıkması.

Eskiden bilgisayarlarımızda belli uygulamalardan dilediğimiz şarkıları ve videoları indirebiliyorduk. Fakat bu çok uzun saatler sürüyordu ve ancak indirme işlemi bittikten sonra kontrol etme şansımız oluyordu; bu yüzden sürpriz durumlarla karşılaşabiliyorduk.

3. Film izlemek için bir dükkandan DVD kiralamak veya satın almak.

3. Film izlemek için bir dükkandan DVD kiralamak veya satın almak.

Eskiden vizyondayken kaçırdığınız filmlerin televizyonda gösterilmesini beklemek yerine dvd'sini kiralayabilir veya satın alabilirdiniz.

4. Restoranların her bölümünde sigara dumanına maruz kalmak.

4. Restoranların her bölümünde sigara dumanına maruz kalmak.

Yemek yediğiniz açık alan olsun veya olmasın her yerde sigara içiliyor, alışveriş merkezlerini gezerken dahi yoğun sigara dumanına maruz kalıyordunuz.

5. Radyoda en sevdiğin şarkıyı bekleyip kasede kaydetmek.

5. Radyoda en sevdiğin şarkıyı bekleyip kasede kaydetmek.

Dinlemekten keyif alınan bir şarkıya radyoda denk gelmek çok zordu ve öyle anlarda hemen boş kasetlere bu şarkılar kaydedilirdi. Böylece teyplerde veya walkmanlerde istediğiniz zaman dinleme şansınız oluyordu.

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6. Evden çıkarken Walkman'i yanına almak.

6. Evden çıkarken Walkman'i yanına almak.

Satın alınan veya üzerlerine şarkı kaydedilen kasetleri istediğiniz yerde dinlemek için tek ihtiyacınız olan pil ve kulaklık takılı bir Walkman'di.

7. Akıllı telefon olmadan yaşamak.

7. Akıllı telefon olmadan yaşamak.

Eski cep telefonlarında internet bağlantısı yoktu ve bu nedenle insanlar her zaman ulaşılabilir değildi.

8. Video oyun satın almak.

8. Video oyun satın almak.

Güncelleme ya da ekstra içerik için tekrar tekrar ödeme yapmak zorunda kalmadığımız video oyunlarını keyifle oynardık.

9. Hoşlandığınız kişiyi aradığınızda anne veya babasının telefonu açması.

9. Hoşlandığınız kişiyi aradığınızda anne veya babasının telefonu açması.

Hissedilen gerginlikle çok kibar bir ses tonu ayarlayarak konuşmak istediğiniz kişiyi telefona rica ederdiniz.

10. Televizyonun daha iyi çekmesi için anteni ayarlamak.

Özellikle kötü havalarda televizyon izlemek demek birinin çatıya çıkması, birinin de televizyon ekranını kontrol etmesi demekti.

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11. Disket kullanmak.

11. Disket kullanmak.

Ödevler sonrasında yerini cdlerin, günümüzde usb flash belleklerin aldığı disketlere kaydedilirdi.

12. Fiziki bir haritayla seyahat etmek.

12. Fiziki bir haritayla seyahat etmek.

Günümüzde akıllı telefonlarla yolumuzu hem araç kullanırken hem de yayayken kolaylıkla bulsak da 'turist' denince hala akla elinde tuttuğu bir haritayla sokakları keşfeden insanlar geliyor.

13. Tüm gün sokakta oyun oynamak.

13. Tüm gün sokakta oyun oynamak.

Arkadaşlarımızla futbol, seksek, istop gibi oyunları oynayarak bütün günü  sokakta geçirdiğimiz günler bilgisayar oyunlarıyla geride kaldı.

14. Aileyle haberleri izlemek.

14. Aileyle haberleri izlemek.

Çünkü haberleri görüntülü olarak yalnızca televizyondan takip edebilirdiniz ve evde yalnızca bir televizyon vardı.

15. Hafta sonları erkenden kalkıp çizgi film izlemek.

15. Hafta sonları erkenden kalkıp çizgi film izlemek.

Zamanında sabahın erken saatlerinde kalkıp Pokemon,Tom&Jerry ve Looney Tools izleyen çocuklar günümüzde NBA maçlarını ve Oscar ödüllerini izlemek için uykusuz kalıyor.

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