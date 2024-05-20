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Sıra Dışı Hikayeleriyle Hepimizin Doğru Sandığı İlginç Bilgiler

Sıra Dışı Hikayeleriyle Hepimizin Doğru Sandığı İlginç Bilgiler

Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 10:01

Dünya'nın en yüksek dağının Everest olduğuna emin misiniz? Ya da İspanyol gribi İspanya'da mı başladı? Bu sorulara 'Evet' cevabını verdiyseniz yazımızı kesinlikle okuyun ve doğru bildiğiniz her şeyi unutun!

Kaynak: https://list25.com/25-things-everybod...
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20. Köpeklerin ter bezlerini yalnızca dillerinde bulunması

20. Köpeklerin ter bezlerini yalnızca dillerinde bulunması

Köpeğiniz sıcaktan etkilendiğinde ağzından nefes almaya başlar. Ancak köpekler patilerindeki merokrin, vücutlarındaki apokrin isimli ter bezleri sayesinde terlerler.

19. Dünyanın en yüksek dağının Everest olması

19. Dünyanın en yüksek dağının Everest olması

Bilim insanlarına göre, uydular neredeyse 20.000 adet daha önce bilinmeyen denizaltı dağını keşfetti. Bu bilgilere dayanarak Everest Dağı'nın zirvesi deniz seviyesinden 29.035 fit yüksekteyken, Mauna Kea'nın toplam yüksekliği 33.500 fit. Bu, Mauna Kea'nın neredeyse Everest'ten bir mil daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

18. Yiyeceklerin kesinlikle tavsiye tüketim tarihinden önce yenilmesi gerektiği

18. Yiyeceklerin kesinlikle tavsiye tüketim tarihinden önce yenilmesi gerektiği

Gıdalarda tavsiye edilen tüketim tarihi belirtilenden daha da uzun süre dayanabilir ve kalitesini koruyabilir. Dilerseniz kokusuna ve tadına bakarak tüketilebilir olup olmadığına karar verebilirsiniz.

17. Kahvenin kahve çekirdeklerinden yapılması

17. Kahvenin kahve çekirdeklerinden yapılması

Evet, kahve aslında kahve çekirdeklerinden yapılmıyor. Kahve çekirdekleri fasulye gibi görünen, kahve ağaçlarında büyüyen meyvenin çekirdeği ve tohumudur.

16. Ben Franklin'in Amerika'yı kartal yerine hindinin temsil etmesini istemesi

16. Ben Franklin'in Amerika'yı kartal yerine hindinin temsil etmesini istemesi

ABD'nin sembolünün kartal olduğunu hepimiz biliyoruz fakat Franklin'in başka bir kuş olarak hindiyi tercih etmek istediği yaygın bir inanış. Aslında o, kartalın soyluluğu hakkında şüpheliydi ve mührün tasarımının daha çok bir hindiye benzemesiyle ilgili bir yorumda bulunmuştu. Hepsi bu.

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15. Köpekbalıklarının kan kokusu bir mil öteden bile alabilmesi

15. Köpekbalıklarının kan kokusu bir mil öteden bile alabilmesi

Köpekbalıklarının inanılmaz bir koku alma duyuları olduğu gerçek. Fakat en fazla birkaç futbol sahası mesafesindeki kan kokusunu alabilirler, kesinlikle bir mil değil. Siz yine de bir kağıt kesiğiyle suya gireyim demeyin.

14. Saint Partick'in İrlandalı olması

14. Saint Partick'in İrlandalı olması

İrlanda gururu ve St. Patrick günü ile ilişkilendirilen aziz, sanılanın aksine İrlandalı değildi. Roma Britanya'da doğdu ve çocukken İrlandalı korsanlar tarafından kaçırılarak İrlanda'ya getirildi. Misyonerlik yaparak Hristiyanlığı bazı İrlanda bölgelerinde yaydı.

13. Şempanzelerin insanlardan daha çok kılı olması

13. Şempanzelerin insanlardan daha çok kılı olması

Görünüş olarak şempanzelerin bizden çok daha tüylü olduğunu düşünmemiz çok normal. Ancak insanlar da diğer primatlar gibi, vücutlarında 2 ila 5 milyon arasında kıl folikülüne sahiptir.

12. Suya düşmüş telefonu pirinç dolu kaba sokmak

12. Suya düşmüş telefonu pirinç dolu kaba sokmak

Bu yöntemdense telefonu silika jel paketleriyle birlikte bir kapta bekletmek daha etkili bir çözüm. Çünkü pirinç dolu bir kapta toz ve nişasta devreye girer ardından telefondaki boşlukları tıkar. Fakat silika jelleri nemi daha iyi emer.

11. Camın yavaş hareket eden bir sıvı olması

11. Camın yavaş hareket eden bir sıvı olması

Camın soğutulmuş bir viskoz madde olarak akışkan bir sıvının özelliklerini koruduğu düşüncesiyle beslenen efsane devam etse de cam, soğuma sırasında kristalleşme olmadan katı halini korur.

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10. Uzayda hiç yer çekiminin olmaması

10. Uzayda hiç yer çekiminin olmaması

Hepimiz astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu etrafında süzüldükleri görüntüleri görmüşüzdür. Bu yüzden uzayda yerçekimi olmadığına inanabilirsiniz. Ancak, evrende her yerde yerçekimi var; olmasaydı eğer, her şey tamamen parçalanırdı.

9. Gökkuşağının yalnızca 7 renkten oluşması

9. Gökkuşağının yalnızca 7 renkten oluşması

Kırmızı, sarı, turuncu, yeşil, mavi ve mor gibi renkler en görünür renkler olsa da mercan, pembe, kahverengi, su yeşili ve benzeri renkler çıplak gözle görünmezler.

8. Yerli Amerikalılar ve İngiliz Göçmenlerin huzur içinde şükran gününü kutlaması

8. Yerli Amerikalılar ve İngiliz Göçmenlerin huzur içinde şükran gününü kutlaması

Şükran Günü hakkında bilinen çoğu şey yanlış olabilir. Sadece bir hasat kutlamasından ibaret olmadığı gibi, Yeni Dünya'ya yerleşen insanların sebep olduğu veba salgının ve ardından ortaya çıkan arazi anlaşmazlıklarının bu kutlamayı gölgelediği biliniyor.

7. Yunusların arkadaş canlısı hayvanlar olması

7. Yunusların arkadaş canlısı hayvanlar olması

Yunuslar çok sevimli gözükse de bilimsel araştırmalarda bebek yunuslara işkence ettiği görülmüş ve hatta kendi türlerine zarar vermeye başlamışlardır. Bu aynı zamanda yunuslardaki artan zekaya da işaret ediyor olabilir.

6. Yılanların müziği duyması ve ona tepki vermesi

6. Yılanların müziği duyması ve ona tepki vermesi

Yılanlar duyabilmelerine rağmen müzik gibi havada yayılabilen sesleri duyamazlar. Bu nedenle, yılanların müzikle yatıştırıldığı inancı doğru değildir. Aslında o sırada müziği duymaz, sadece kendisini oynatan kişinin hareketleri dikkatini çeker ve o hareketleri takip ederek sallanır.

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5. Develerin hörgüçlerinde su depolaması

5. Develerin hörgüçlerinde su depolaması

Su değil, yağ depolarlar. Hörgüçlerinde biriken yağ onlar için bir enerji deposudur.

4. İspanyol gribinin İspanya'dan çıkması

4. İspanyol gribinin İspanya'dan çıkması

Birçok insan, isminden dolayı bu virüsün İspanya'dan geldiğine inanır. Fakat İspanya'dan gelmediği bilinse de hangi ülkeden çıktığı belirsiz. İspanyol gribi olarak adlandırılmasının nedeni, grip hakkında yaygın olarak rapor veren ilk ülkelerden birinin İspanya olmasıydı.

3. Kuma saplandığında kumun üzerini tamamen kaplayarak örtmesi

3. Kuma saplandığında kumun üzerini tamamen kaplayarak örtmesi

Hollywood klişesinin aksine birisi kuma saplandığında kısmen batabilir ancak tamamen kaybolacak şekilde kum üstünü örtmez.

2. Klozet kapaklarının en hijyenik olmayan yerlerden biri olması

2. Klozet kapaklarının en hijyenik olmayan yerlerden biri olması

Arizona Üniversitesi'nin son araştırmasına göre klozette oturduğumuz zemin birçok yere nazaran oldukça temiz. Bunun nedeni; düzenli olarak fırçalanmaları ve temizlenmeleri.

1. Gaydanın orijinal olarak İskoçya'ya ait bir enstrüman olması

1. Gaydanın orijinal olarak İskoçya'ya ait bir enstrüman olması

Kökleri Eski Mısır'a dayanan Gayda orijinal olarak İskoçya'ya ait bir enstrüman değil. O zamanlar torba kısmı koyun derisinden değil, genellikle köpek derisinden; boruları ise bugünkü gibi ahşap değil kemikten yapılıyormuş.

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