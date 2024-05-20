Sıra Dışı Hikayeleriyle Hepimizin Doğru Sandığı İlginç Bilgiler
Sıra Dışı Hikayeleriyle Hepimizin Doğru Sandığı İlginç Bilgiler
Kaynak: https://list25.com/25-things-everybod...
Dünya'nın en yüksek dağının Everest olduğuna emin misiniz? Ya da İspanyol gribi İspanya'da mı başladı? Bu sorulara 'Evet' cevabını verdiyseniz yazımızı kesinlikle okuyun ve doğru bildiğiniz her şeyi unutun!
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20. Köpeklerin ter bezlerini yalnızca dillerinde bulunması
19. Dünyanın en yüksek dağının Everest olması
18. Yiyeceklerin kesinlikle tavsiye tüketim tarihinden önce yenilmesi gerektiği
17. Kahvenin kahve çekirdeklerinden yapılması
16. Ben Franklin'in Amerika'yı kartal yerine hindinin temsil etmesini istemesi
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15. Köpekbalıklarının kan kokusu bir mil öteden bile alabilmesi
14. Saint Partick'in İrlandalı olması
13. Şempanzelerin insanlardan daha çok kılı olması
12. Suya düşmüş telefonu pirinç dolu kaba sokmak
11. Camın yavaş hareket eden bir sıvı olması
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10. Uzayda hiç yer çekiminin olmaması
9. Gökkuşağının yalnızca 7 renkten oluşması
8. Yerli Amerikalılar ve İngiliz Göçmenlerin huzur içinde şükran gününü kutlaması
7. Yunusların arkadaş canlısı hayvanlar olması
6. Yılanların müziği duyması ve ona tepki vermesi
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5. Develerin hörgüçlerinde su depolaması
4. İspanyol gribinin İspanya'dan çıkması
3. Kuma saplandığında kumun üzerini tamamen kaplayarak örtmesi
2. Klozet kapaklarının en hijyenik olmayan yerlerden biri olması
1. Gaydanın orijinal olarak İskoçya'ya ait bir enstrüman olması
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