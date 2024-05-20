Sıra Dışı Hikayeleriyle Hepimizin Doğru Sandığı İlginç Bilgiler

ABD'nin sembolünün kartal olduğunu hepimiz biliyoruz fakat Franklin'in başka bir kuş olarak hindiyi tercih etmek istediği yaygın bir inanış. Aslında o, kartalın soyluluğu hakkında şüpheliydi ve mührün tasarımının daha çok bir hindiye benzemesiyle ilgili bir yorumda bulunmuştu. Hepsi bu.