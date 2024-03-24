Günlük Hayatımızda Farkında Olmadan Sergilediğimiz 20 Kaba Davranış
Günlük Hayatımızda Farkında Olmadan Sergilediğimiz 20 Kaba Davranış
Kaynak: https://www.ranker.com/list/ways-you-...
Ne kadar çevremizle uyumlu ve iyi ilişkiler içerisinde olmaya çalışsak da yaşadığımız toplumun kültürü davranışlarımızı kaba veya nazik olarak belirler. Elbette her toplumda yazılı olmayan kurallar farklılık gösterebilir. Günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz ve bazı insanların çok kaba bulabileceği davranışları sizler için 20 maddede sıraladık.
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1. Birisine çocuğu olup olmadığını sormak.
2. "Gülümse" demek.
3. Toplum içinde yüksek sesle telefonla konuşmak.
4. Birisinin fiziksel görünüşü hakkında yorum yapmak.
5. Yolcuların inmesini beklemeden araca binmek.
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6. İnsanları birbirleriyle tanıştırmamak.
7. Kasa kuyruğundayken telefonla ilgilenmek.
8. Ev sahibini strese sokmak.
9. Çok fazla parfüm ya da kolonya kullanmak.
10. Olaylara iyi tarafından bakmayı öğütlemek.
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11. Restaurantta saatlerce oturmak.
12. İnsanların içinde bakım yapmak.
13. Garsonu el hareketleriyle çağırmak.
14. Ortak kullanılan mutfakta kötü kokan bir yemeği ısıtmak.
15. Restaurantta masaya eşya bırakmak.
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16. Kendi hikayenizi anlatmak.
17. Ortalığı dağınık bırakmak.
18. Ev sahibinden evini gezdirmesini istemek.
19. Yemek masasında servis edilmemiş bir şeyi istemek.
20. Misafirliğe eli boş gitmek.
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