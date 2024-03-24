Günlük Hayatımızda Farkında Olmadan Sergilediğimiz 20 Kaba Davranış

Kimileri için çocuk sahibi olmak kendi aile kavramlarının bir gerçeğidir ve sohbet etmek için bu soruyu sorabilir. Fakat çocuğu olmayan insanlar için bu, konuşmak istemeyeceği üzücü bir durum olabilir. Kariyere odaklanmak, bir partnerin olmaması, doğurganlık sorunları yaşamak veya sadece bu deneyimi tercih etmemenin yanı sıra birinin çocuk sahibi olup olmaması herkesin açıkça tartışmaya istekli olmadığı son derece kişisel bir konudur.