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Etik Uzmanlarına Göre Başka İnsanların Evinde Yaptığınızda Kaba Sayılabilecek Davranışlar

Etik Uzmanlarına Göre Başka İnsanların Evinde Yaptığınızda Kaba Sayılabilecek Davranışlar

Duru
Duru - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 08:31

İnsanların bir başkasının evine yemeğe ya da oturmaya giderken bilmesi gereken bazı önemli görgü kuralları vardır. Bu tip kurallar hem ev sahibi ile ilişkiniz hem de kendi kibarlığınızı korumanız açısından önemlidir. Gelin bunlar nelermiş bakalım!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/carolinebolo...
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1. İnsanların eşyalarına dokunmak ve yerlerini değiştirmek oldukça kaba bir davranış olarak kabul ediliyor.

1. İnsanların eşyalarına dokunmak ve yerlerini değiştirmek oldukça kaba bir davranış olarak kabul ediliyor.

Mannersmith etik danışmanlığı başkanı R. R. Smith'e göre, insanlar size 'Kendini evinde gibi hisset.' dedikleri zaman bunu gerçekten değil de bir nezaket göstergesi olarak yapıyorlar. Evine gittiğiniz kişi yakın bir arkadaşınız değilse onun buzdolabını izinsiz açmamalısınız. Eğer ilginizi çeken bir şey varsa ve ona dokunmak istiyorsanız önce ev sahibinden izin alın. Buna tek bir kitap bile dahil.

2. Birinden size evini gezdirmesini beklemeyin.

2. Birinden size evini gezdirmesini beklemeyin.

Bir çok insan sizi evine davet ettiğinde etrafı göstermekten zevk alsa da bu durum herkes için geçerli olmayabilir. Ev sahibi kendi söylemediği sürece sormadan evini gezmemelisiniz.

3. Ziyaretin kısası makbuldür. Oradan ne zaman ayrılmanız gerektiğini bilmelisin.

Herkesin eğlendiğini ve çok keyifli vakit geçirdiğinizi düşünebilirsiniz ama bir yandan ev sahibini de gözlemlemelisiniz. Eğer ev sahibi pijamalarını giydiyse bu eve gitmeniz için bir işarettir.

4. Kahve döktüyseniz ya da bir eşyaya kazara zarar verdiyseniz bunu saklamaya çalışmayın.

4. Kahve döktüyseniz ya da bir eşyaya kazara zarar verdiyseniz bunu saklamaya çalışmayın.

Eğer bir şeyi kırdıysanız bile, durum ne kadar size endişe verici görünürse görünsün bunu ev sahibiyle paylaşmalısınız.

5. İnsanların dolaplarını açıp bakmayın.

Meraklı olmak normal bir durum ama fazla merak kediyi öldürür. Bazı insanlar misafirlerini eylemde yakalamak için ilaç dolaplarına bilyeler koyabiliyorlar. Böylece dolabı açtığınızda bilye düşüyor ve ev sahibinin duyabileceği kadar yüksek ses yapıyor.

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6. Ev sahibine sormadan başka birini davet etmek.

6. Ev sahibine sormadan başka birini davet etmek.

Getirmeyi düşündüğünüz kişiyi ev sahibinin de sevdiğini düşünebilirsiniz ama ev sahibinin iznini almadan evine başka birini getirmek kaba bir davranış olarak kabul edilir.

7. Eğer yemek yemeye davet edildiyseniz yiyemediğiniz yemekleri yemek sırasında değil, misafirliğe gitmeden önce söylemelisiniz.

7. Eğer yemek yemeye davet edildiyseniz yiyemediğiniz yemekleri yemek sırasında değil, misafirliğe gitmeden önce söylemelisiniz.

8. Ev sahibinin izni olmadan evcil hayvanlarını beslemeyin.

8. Ev sahibinin izni olmadan evcil hayvanlarını beslemeyin.

Nasıl ki sizin yemek tercihleriniz ve bazı yemeklere alerjileriniz olabildiği gibi, onların da olabilir.

9. Eve ayakkabı ile girmeye kalkışmayın.

9. Eve ayakkabı ile girmeye kalkışmayın.

Bazı insanlar eve ayakkabıyla bazıları ise ayakkabısız girerler. Bu durum değişken olabilir. Bu yüzden evindeki işleyişin nasıl olduğunu ev sahibine sorun.

10. Kurulmuş bir yemek sofrasını ya da etraftaki bir şeyleri kendi kafanıza göre düzeltmeye çalışmayın.

10. Kurulmuş bir yemek sofrasını ya da etraftaki bir şeyleri kendi kafanıza göre düzeltmeye çalışmayın.

İnsanlar bu gibi şeylere oldukça kafa yorabiliyor. Bu yüzden yaptıkları düzenleri bozmanızdan hoşlanmayabilirler.

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11. Ziyaretinize eli boş bir şekilde gitmeyin.

11. Ziyaretinize eli boş bir şekilde gitmeyin.

Küçük de olsa bir şey götürmeniz hem nezaket olacak, hem de ev sahibini mutlu edecektir. Elbette çok abartılı bir hediye olmasına gerek yok. Bu hediye bir şişe şarap, tatlı ya da çiçek olabilir.

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