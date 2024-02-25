Etik Uzmanlarına Göre Başka İnsanların Evinde Yaptığınızda Kaba Sayılabilecek Davranışlar

Mannersmith etik danışmanlığı başkanı R. R. Smith'e göre, insanlar size 'Kendini evinde gibi hisset.' dedikleri zaman bunu gerçekten değil de bir nezaket göstergesi olarak yapıyorlar. Evine gittiğiniz kişi yakın bir arkadaşınız değilse onun buzdolabını izinsiz açmamalısınız. Eğer ilginizi çeken bir şey varsa ve ona dokunmak istiyorsanız önce ev sahibinden izin alın. Buna tek bir kitap bile dahil.