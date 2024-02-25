Etik Uzmanlarına Göre Başka İnsanların Evinde Yaptığınızda Kaba Sayılabilecek Davranışlar
Etik Uzmanlarına Göre Başka İnsanların Evinde Yaptığınızda Kaba Sayılabilecek Davranışlar
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/carolinebolo...
İnsanların bir başkasının evine yemeğe ya da oturmaya giderken bilmesi gereken bazı önemli görgü kuralları vardır. Bu tip kurallar hem ev sahibi ile ilişkiniz hem de kendi kibarlığınızı korumanız açısından önemlidir. Gelin bunlar nelermiş bakalım!
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1. İnsanların eşyalarına dokunmak ve yerlerini değiştirmek oldukça kaba bir davranış olarak kabul ediliyor.
2. Birinden size evini gezdirmesini beklemeyin.
3. Ziyaretin kısası makbuldür. Oradan ne zaman ayrılmanız gerektiğini bilmelisin.
4. Kahve döktüyseniz ya da bir eşyaya kazara zarar verdiyseniz bunu saklamaya çalışmayın.
5. İnsanların dolaplarını açıp bakmayın.
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6. Ev sahibine sormadan başka birini davet etmek.
7. Eğer yemek yemeye davet edildiyseniz yiyemediğiniz yemekleri yemek sırasında değil, misafirliğe gitmeden önce söylemelisiniz.
8. Ev sahibinin izni olmadan evcil hayvanlarını beslemeyin.
9. Eve ayakkabı ile girmeye kalkışmayın.
10. Kurulmuş bir yemek sofrasını ya da etraftaki bir şeyleri kendi kafanıza göre düzeltmeye çalışmayın.
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11. Ziyaretinize eli boş bir şekilde gitmeyin.
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