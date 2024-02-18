Şimdiki Çocukların Hiç Bilmediği Ama Bir Zamanlar Son Derece Popüler Olan 20 Şey

Milenyum döneminin çocukları teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği bir dönemde büyüdüler. Ancak bu hızlı ilerleme, birçok yeteneğin ve becerinin artık gereksiz hale gelmesine neden oldu. İşte, milenyum çocuklarının büyürken öğrendiği ancak bugün artık anlamı kalmamış olan o yetenekler...