Şimdiki Çocukların Hiç Bilmediği Ama Bir Zamanlar Son Derece Popüler Olan 20 Şey
Şimdiki Çocukların Hiç Bilmediği Ama Bir Zamanlar Son Derece Popüler Olan 20 Şey
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/briangalindo...
Milenyum döneminin çocukları teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği bir dönemde büyüdüler. Ancak bu hızlı ilerleme, birçok yeteneğin ve becerinin artık gereksiz hale gelmesine neden oldu. İşte, milenyum çocuklarının büyürken öğrendiği ancak bugün artık anlamı kalmamış olan o yetenekler...
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1. ''Reklam arasında anında tuvalete koşup dizi ya da film başlamadan yetişmeye çalışmak.''
2. ''Dizi ya da film kaçırmamak için video kaset kaydetmeyi bilmek.''
3. ''Karşı tarafın yeniden araması için sesli mesaj bırakmak.''
4. ''Telefonda konuşurken dinlenip dinlenmediğinizi anlayabilmek.''
5. ''Mısır gevreği kutusunun arkasındaki yazıları sıkılmadan her sabah kahvaltıda okumak.''
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6. ''Sınavda not atarak gizlice kopya çekmek.''
7. ''Şarkı sözlerini şarkılarla hemen bağdaştırmak.''
8. ''Windows Media Player'da şarkı dinlerken değişen ilginç görsellere bakıp tüm dertlerden uzaklaşmak.''
9. ''Yeniden çalışmasını sağlamak için Nintendo kartuşuna nasıl üflenmesi gerektiğini bilmek.''
10. ''Furbie oyuncağın gecenin ortasında aniden ses çıkarmaya başlasa bile uyuyabilmek.''
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11. ''Kiralamak için kapağının güzelliğine göre 5 dakika içinde DVD seçmek.''
12. ''Tüplü televizyonda video kasetten film izlerken en küçük detayı bile kaçırmamak.''
13. ''Müzik kanallarında şarkıların kliplerini birkaç kez izledikten sonra koreografilerini öğrenmek.''
14. ''İzlememen gereken bir kanalı izliyorken başka bir kanalı kumandada önceki kanal olarak ayarlayıp hemen geçebilmek.''
15. ''Ön kamerası olmayan bir dijital kamera ile veya döndürülebilen kamerası olmayan bir telefon ile harika selfieler çekilmek.''
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16. ''Tuşlu telefonlarla hızlıca mesaj yazabilmek.''
17. ''Sadece Myspace sayfanı özelleştirmek için HTML kodu yazmayı bilmek.''
18. ''Bilgisayar fareni temizlemenin senin için adeta bir terapi olması.''
19. ''Bilgisayarını eğilmeden ayağın ile açmak.''
20. ''Şifreli kanallarda neler olduğunu anlamak için gözlerinizi ayarlayabilmek.''
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