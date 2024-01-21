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Hayat Sürprizlerle Dolu Dedirtecek Birbirinden İlginç Tesadüfler Yaşamış 12 Kişi

Hayat Sürprizlerle Dolu Dedirtecek Birbirinden İlginç Tesadüfler Yaşamış 12 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 20:31

Beklenmedik anlarda yaşanan ilginç tesadüfler insanları oldukça şaşırtabilir. Gelin bu durumu yaşayan insanların başına neler gelmiş bakalım!

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1. ''Biriyle birkaç ay boyunca çıktım.''

1. ''Biriyle birkaç ay boyunca çıktım.''

''Sonra aslında tüm ilişkimiz boyunca başka bir sevgilisi olduğunu öğrendim. 2 Yıl sonra arabayla yaklaşık 2 saat uzaklıktaki başka bir şehre taşındım. Başka bir erkekle çıkmaya başladım ve ilişkimiz oldukça ciddiydi. Bana yeni evinden ve oda arkadaşından bahsetti. Oda arkadaşının herhangi bir fotoğrafı olup olmadığını sordum çünkü bana onun hakkında söylediği her şey bahsettiğim önceden çıktığım kişiyi çağrıştırıyordu. Bana bir fotoğraf gösterdi ve oda arkadaşının beni aldatan eski sevgilim olduğunu gördüm.''

2. ''Arkadaşım bir gece dışarıda tanıştığımız bir adamla görüşmeye başladı.''

2. ''Arkadaşım bir gece dışarıda tanıştığımız bir adamla görüşmeye başladı.''

''Birbirlerinden gerçekten hoşlanıyorlardı. Tam birkaç ay boyunca çıkmışlardı ki arkadaşım onu kalbini kıran eski sevgilisiyle beraber takılırken görmüş. Kafası karışık bir şekilde yanlarına gidip birbirlerini nereden tanıdıklarını sormuş ve aslında kardeş oldukları ortaya çıkmış.''

3. ''Eski nişanlım beni sürekli aldatmakla suçlardı ve güvenilmez olduğumu söylerdi. Sonra aslında onun beni aldattığını öğrendim.''

4. ''Bir müşteri günlük spesiyallerimizden birini sipariş etti ve beğenmedi.''

4. ''Bir müşteri günlük spesiyallerimizden birini sipariş etti ve beğenmedi.''

'' Bana yemek hakkında şikayet etmek ve başka bir şey teklif etmeme izin vermek yerine, beni patronuma şikayet etti. Bu Mayıs ayındaydı. Ağustos ayında, bu kadının aslında üniversitemde profesörüm olduğunu öğrendiğimde şok oldum. Beni ilk günden tanıdı ama ben onu tanımıyormuşum gibi davrandım. ''

5. ''Yaklaşık 1,5 yıl bir kızla çıktım ve en iyi arkadaşım da yaklaşık aynı süre bir kızla çıktı. ''

5. ''Yaklaşık 1,5 yıl bir kızla çıktım ve en iyi arkadaşım da yaklaşık aynı süre bir kızla çıktı. ''

''İkimiz de aynı zamanda ayrıldık. Şimdi, iki eski kız arkadaşımız sevgili birlikte yaşıyorlar.''

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6. ''Bir müşteriye yazın tanıştığım bir adamdan bahsediyordum. ''

6. ''Bir müşteriye yazın tanıştığım bir adamdan bahsediyordum. ''

''Kasabada kötü bir şöhreti vardı çünkü karısını bir kereden fazla aldatırken yakalanmıştı ve etrafa para saçıp zengin rolü yapıyordu. Kadın adamın adını sorunca, adamın kadının nişanlısı olduğu ortaya çıktı.''

7. ''Birkaç aydır bir adamla görüşüyordum ve sonra bana henüz ciddi bir ilişkiye hazır olmadığını düşündüğünü söyledi. ''

''Sadece üç gün sonra, yeni bir kız arkadaş yaptı ve şimdi Kasım ayında bir bebek bekliyorlar.''

8. ''Bir keresinde bir kızla çıkmıştım.''

8. ''Bir keresinde bir kızla çıkmıştım.''

''Güzeldi ama benim tipim değildi, bu yüzden onu ilk buluşmadan sonra aramadım. Bir ay sonra yeni bir işe girdim. İlk gün ofise gittim ve patronum beni eğitecek kişiyle tanıştırdı. Bu o çıktığım kızdı. Daha sonra arkadaş olduk, bu yüzden o kadar da kötü değildi.''

9. ''Yıldönümlerini kutlamak için amcamın evinde toplandık.''

9. ''Yıldönümlerini kutlamak için amcamın evinde toplandık.''

''Eşi akşam yemeğinden hemen sonra 25 misafir için düğün videolarını oynatmaya karar verdi ve herkesi arka odaya çağırdı. Kaseti koydu ama kaset koridorun tam ortasında yürürlerken aniden bulanıklaştı''.

10. ''En iyi arkadaşım benimle eski sevgilim ve onunla olan sorunlarım hakkında konuşmaya başladı.''

10. ''En iyi arkadaşım benimle eski sevgilim ve onunla olan sorunlarım hakkında konuşmaya başladı.''

''Hayatında ilk kez sempatik olmaya çalıştığını ve depresyonumun üstesinden gelmeme yardım etmeye çalıştığını sanıyordum! Meğerse başından beri onunla çıkıyormuş!''

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11. ''Birkaç yıl önce bir adamı eğittim ve bugün benden daha yüksek bir pozisyona terfi ettiğini öğrendim.''

11. ''Birkaç yıl önce bir adamı eğittim ve bugün benden daha yüksek bir pozisyona terfi ettiğini öğrendim.''

''En az 2 yıldır söz konusu pozisyonu almaya çalışıyorum. Onun için iyi ama ben kendimi bir basamak taşı gibi hissediyorum.''

12. ''Yeni sevgilim, eski sorunlu sevgilim ile aynı üniversitede okuyordu.''

12. ''Yeni sevgilim, eski sorunlu sevgilim ile aynı üniversitede okuyordu.''

''İlk buluşmamız gerçekleşene kadar bunu bilmiyordum ve birbirlerini tanıyıp tanımadıklarını anlamaya çalıştım. Tanımıyorlarmış ama tanıyor olsalardı oradan muhtemelen kaçardım. Diğer yandan bir sürü ortak arkadaşları var bu yüzden herkese deli olduğumu söylediğini öğrendim.''

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