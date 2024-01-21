Hayat Sürprizlerle Dolu Dedirtecek Birbirinden İlginç Tesadüfler Yaşamış 12 Kişi
Hayat Sürprizlerle Dolu Dedirtecek Birbirinden İlginç Tesadüfler Yaşamış 12 Kişi
Beklenmedik anlarda yaşanan ilginç tesadüfler insanları oldukça şaşırtabilir. Gelin bu durumu yaşayan insanların başına neler gelmiş bakalım!
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1. ''Biriyle birkaç ay boyunca çıktım.''
2. ''Arkadaşım bir gece dışarıda tanıştığımız bir adamla görüşmeye başladı.''
3. ''Eski nişanlım beni sürekli aldatmakla suçlardı ve güvenilmez olduğumu söylerdi. Sonra aslında onun beni aldattığını öğrendim.''
4. ''Bir müşteri günlük spesiyallerimizden birini sipariş etti ve beğenmedi.''
5. ''Yaklaşık 1,5 yıl bir kızla çıktım ve en iyi arkadaşım da yaklaşık aynı süre bir kızla çıktı. ''
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6. ''Bir müşteriye yazın tanıştığım bir adamdan bahsediyordum. ''
7. ''Birkaç aydır bir adamla görüşüyordum ve sonra bana henüz ciddi bir ilişkiye hazır olmadığını düşündüğünü söyledi. ''
8. ''Bir keresinde bir kızla çıkmıştım.''
9. ''Yıldönümlerini kutlamak için amcamın evinde toplandık.''
10. ''En iyi arkadaşım benimle eski sevgilim ve onunla olan sorunlarım hakkında konuşmaya başladı.''
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11. ''Birkaç yıl önce bir adamı eğittim ve bugün benden daha yüksek bir pozisyona terfi ettiğini öğrendim.''
12. ''Yeni sevgilim, eski sorunlu sevgilim ile aynı üniversitede okuyordu.''
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