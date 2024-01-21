Hayat Sürprizlerle Dolu Dedirtecek Birbirinden İlginç Tesadüfler Yaşamış 12 Kişi

''Sonra aslında tüm ilişkimiz boyunca başka bir sevgilisi olduğunu öğrendim. 2 Yıl sonra arabayla yaklaşık 2 saat uzaklıktaki başka bir şehre taşındım. Başka bir erkekle çıkmaya başladım ve ilişkimiz oldukça ciddiydi. Bana yeni evinden ve oda arkadaşından bahsetti. Oda arkadaşının herhangi bir fotoğrafı olup olmadığını sordum çünkü bana onun hakkında söylediği her şey bahsettiğim önceden çıktığım kişiyi çağrıştırıyordu. Bana bir fotoğraf gösterdi ve oda arkadaşının beni aldatan eski sevgilim olduğunu gördüm.''