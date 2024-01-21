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Yaptığı Tuhaf Davranışlarla Mavi Ekran Vermenize Sebep Olacak 15 Kişi

Yaptığı Tuhaf Davranışlarla Mavi Ekran Vermenize Sebep Olacak 15 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 11:46

Bazı insanlar çok tuhaf şeyler yaparak hayatı sorgulamanıza sebep olabilirler. Bugün de o insanlardan bazılarına bakacağız!

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1. ''Ebeveynlerim kocamı beğenmiyordu, özellikle de annem.''

1. ''Ebeveynlerim kocamı beğenmiyordu, özellikle de annem.''

''Evleneceğimizi öğrendiğinde bana bir ay boyunca aramamamı söyledi. Çocuklarımız olduğunda, ebeveynlerim kocamla konuşmaya başlamak zorunda kaldı. O çok nazik bir insan ve ihtiyaç duyduklarında her zaman onlara yardım etti. Ve sonra annemin sadece benim için normal bir adam bulmamı beklediğini fark ettim.''

2. ''Kadın çantaları satıyorum.''

2. ''Kadın çantaları satıyorum.''

Bir gün, bir kadın içeri geldi ve istediği modeli detaylı bir şekilde tarif etti. Ona böyle bir çantanın bizde olmadığını söyledim. 'Ama istiyorum!' diye ısrar etti. Birkaç dakika boyunca tartıştık, sabrım tükendiğinde ona, 'Nerede böyle bir çanta gördün?' diye sordum. O da 'Rüyamda gördüm!' dedi.

3. ''Üniversitedeki oda arkadaşım, çamaşırları her seferinde yıkamanın gerektiğini düşünüyordu.''

3. ''Üniversitedeki oda arkadaşım, çamaşırları her seferinde yıkamanın gerektiğini düşünüyordu.''

''Makinemizde hassas yıkama, pamuk yıkama, tekli durulama, kalıcı basınç yıkama gibi farklı seçenekler vardı. Her zaman çamaşır makinesinin çok uzun sürdüğünden şikayet ediyordu. Ve bunun nedeni, her çamaşır yıkama işlemi sırasında giysilerini 4-5 kez yıkamasıydı.''

4. ''Bindiğim uçak inişe geçiyordu.''

4. ''Bindiğim uçak inişe geçiyordu.''

''Gerçekten alçaktı ve herkes kemerlerini takmıştı ve  sonra birisinin koridorda yürüdüğünü duydum. Bir uçuş görevlisi, 'Bayan, ne oldu? Lütfen yerinize oturun.' dedi. O ise, 'Benim iniş noktam burası.'  dedi. Tüm uçak kahkahaya boğuldu.''

5. ''Tanıştığım en tuhaf kişi, arkadaşımın Amcası Franky'di.''

5. ''Tanıştığım en tuhaf kişi, arkadaşımın Amcası Franky'di.''

''Çocukken ben ve arkadaşım yaz aylarında babasının sigorta bürosunda çalışırdık. Bir gün, amcası bilgisayarı kullanmak için içeri girdi çünkü bir e-posta yazması gerekiyordu. 2009 yılıydı ve bu onun ilk denemesi olacaktı. Alıcı adındaki @ sembolünü eklemeye çalışırken, nerede bulabileceğini sordu. Ona, shift tuşunu basılı tutup aynı anda 2 tuşuna basmasını söyledim. Sonra şaşkın bir bakışla bana döndü ve 'Bu bir büyük 2 olmaz mı?' diye sordu.''

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6. ''Ben ve arkadaşım birlikte eve çıkmıştık.''

''Yeni yerlere ilk önce kedilerin girmesi gerektiğine dair bir batıl inanca inanıyordu. Bir kedinin yürürkenki gifini buldu ve kapıdan yürüyormuş gibi yaptı. Bunun için bir kaç saniye bekledik.''

7. ''Bir gün tayt satan bir adam ofisimize geldi.''

7. ''Bir gün tayt satan bir adam ofisimize geldi.''

'' Ne kadar kaliteli taytlar sattığını göstermek istedi. İlk olarak onları kocaman bir bıçakla çizmeye çalıştı, sonra da boyutlarını göstermek için onları kafasına geçirdi. Bir süre sonra bir müşteri ofise girdi ve doğal olarak koşarcasına uzaklaştı. Sonuçta bir adamı elinde dev bir bıçakla ve kafasında taytla görmüştü!''

8. ''Eşim diyet yapmayı denemeye karar verdi. ''

8. ''Eşim diyet yapmayı denemeye karar verdi. ''

''Tüm gün boyunca kara buğday yedi ve günün sonunda gerçekten sinirliydi. Sonra saat 11 civarında 'Yarına sadece 1 saat mi kaldı?' diye sordu. Çok komikti.''

9. ''Yaklaşık 6 yıl önce, Amsterdam'dan Prag'a gitmek için bir tren yolculuğu yapıyordum. ''

9. ''Yaklaşık 6 yıl önce, Amsterdam'dan Prag'a gitmek için bir tren yolculuğu yapıyordum. ''

''Aynı kompartımanda, balayına çıkmış yeni evli bir çift vardı. Çok nazik ve kibar insanlardı. Bize çarşaflar teklif edildiğinde, onları almadılar. Adam, bu çarşaflarda uyumanın temiz olup olmadıklarını bilmedikleri için korkutucu olduğunu söyledi. Sonra biraz atıştırmalık yemeye karar verdik. Adam şeker yiyordu ve bir parçasını yere düşürdü. Sonra hiçbir şey olmamış gibi yerden alıp ağzına attı..''

10. ''Krakow'daydım ve bir arkadaşımın arkadaşı, orada Harry Potter temalı bir kafeyi ziyaret etmemizi önermişti. ''

10. ''Krakow'daydım ve bir arkadaşımın arkadaşı, orada Harry Potter temalı bir kafeyi ziyaret etmemizi önermişti. ''

''Google Haritalar'da arama yaparak bir konum buldum. Google, kafeyi 10'a kadar açık gösteriyordu. Google Haritalar'ın önerdiği yere vardık ama orada hiçbir şey yoktu. Çevredeki tüm mağazalara sorduk ama kimse bilmiyordu. Umudumuzu kestik çünkü yer muhtemelen kapanmıştı.  

Sonra birimiz yakındaki bir dükkanda süpürgeyle uçan bir cadının karikatürünü gördü. İçeri gittik ama tadilat yapılıyordu. Tam dönecekken aşağıya inen merdivenlerde bir kapı gördük. Bulduğumuzu biliyorduk. Kapıyı açar açmaz orası olduğunu anladık.. Sonunda içeri girdiğimizde tezgahın önünde  'Yeterince tabelası yok. Bu yeri bulmakta zorlandık.'' diye şikayette bulundum, Görevli ise ''Muggle olmayan kimse giremez.'' dedi.

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11. ''78 yaşındaki anneannem beni arayıp ateşi olduğunu ve içtiği ilaçların işe yaramadığını söyledi.''

11. ''78 yaşındaki anneannem beni arayıp ateşi olduğunu ve içtiği ilaçların işe yaramadığını söyledi.''

Yeni ilaçlar alıp götürmemi istiyordu. Eczaneye gittim ve anneanneme gidince ona hangi ilaçları aldığını sordum. Bana kuzenimin çocuğunun kullandığı 3aşındaki çocuklar için olan ilaçları gösterdi. Ona bu ilaçların işe yaramayacağını çünkü çocuklar için olduğunu söylediğimde, 'İlaçlar benim yaşımı nasıl bilebilir ki?' dedi.

12. ''Birlikte çalıştığım kızın çok toksik bir ilişkisi vardı.''

''Herkese, gizlice hamile kalmaya çalıştığını söylüyordu çünkü eğer hamile kalırsa, işsiz olan erkek arkadaşı bir iş bulmak ve kiralarını ödemek zorunda kalacaktı. Sonra hamile kaldı ve erkek arkadaşı hemen onu terk etti.''

13. ''Çocuk mağazasında satış danışmanı olarak çalışıyordum. Bir gün, bir çiftin bir çocuklarına hediye almak için alışveriş yaptığını gördüm.''

13. ''Çocuk mağazasında satış danışmanı olarak çalışıyordum. Bir gün, bir çiftin bir çocuklarına hediye almak için alışveriş yaptığını gördüm.''

Adam iki bin parçalık bir puzzle seçti ve kadına ''Bunu alalım!'' dedi. Kadın ise ''Deli misin? O sadece 1,5 yaşında!''dedi ama adam aslında onu kendileri için istiyormuş. Kadın ''Ama onları evin her tarafına saçacak!'' dediğinde adam ''Olsun, biz de banyoda yaparız. İçeri girmeye hala korkuyor.;'' dedi. Hala ara sıra durur, banyoda oturup puzzle yapan bir çifti hayal ederim.''

14. ''Roxanne adında bir patronum vardı. Saçlarının rengini ayda bir kez açardı ve sonra neden saçlarının döküldüğünü anlamazdı.''

14. ''Roxanne adında bir patronum vardı. Saçlarının rengini ayda bir kez açardı ve sonra neden saçlarının döküldüğünü anlamazdı.''

''Gerçekten görünüşleriyle aşırı ilgilenen biriydi ve başka bir şeyi pek umursamazdı. Bir gün, bana ve bir iş arkadaşıma, gelecekteki çocuklarının kendi burnu gibi bir buruna sahip olmaması için burun estetiği yaptırdığını söyledi. Şaka yapmıyordu. İş arkadaşım ve ben sadece birbirimize baktık ve uzaklaştık. Biliyorduk ki açıklama yapmamıza değmezdi.''

15. ''Bir banka 2 hafta boyunca beni arayarak kredi almamı ikna etmeye çalıştı.''

15. ''Bir banka 2 hafta boyunca beni arayarak kredi almamı ikna etmeye çalıştı.''

''Sonra ofise geldim ve orada birkaç saat geçirdikten sonra reddettiler! Eve çok dönerken sinirliydim. Sonra aynı  bankadan BİR KEZ DAHA telefon aldım ve bana kredi teklif ettiler!''

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