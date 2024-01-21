Yaptığı Tuhaf Davranışlarla Mavi Ekran Vermenize Sebep Olacak 15 Kişi
Yaptığı Tuhaf Davranışlarla Mavi Ekran Vermenize Sebep Olacak 15 Kişi
Bazı insanlar çok tuhaf şeyler yaparak hayatı sorgulamanıza sebep olabilirler. Bugün de o insanlardan bazılarına bakacağız!
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1. ''Ebeveynlerim kocamı beğenmiyordu, özellikle de annem.''
2. ''Kadın çantaları satıyorum.''
3. ''Üniversitedeki oda arkadaşım, çamaşırları her seferinde yıkamanın gerektiğini düşünüyordu.''
4. ''Bindiğim uçak inişe geçiyordu.''
5. ''Tanıştığım en tuhaf kişi, arkadaşımın Amcası Franky'di.''
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6. ''Ben ve arkadaşım birlikte eve çıkmıştık.''
7. ''Bir gün tayt satan bir adam ofisimize geldi.''
8. ''Eşim diyet yapmayı denemeye karar verdi. ''
9. ''Yaklaşık 6 yıl önce, Amsterdam'dan Prag'a gitmek için bir tren yolculuğu yapıyordum. ''
10. ''Krakow'daydım ve bir arkadaşımın arkadaşı, orada Harry Potter temalı bir kafeyi ziyaret etmemizi önermişti. ''
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11. ''78 yaşındaki anneannem beni arayıp ateşi olduğunu ve içtiği ilaçların işe yaramadığını söyledi.''
12. ''Birlikte çalıştığım kızın çok toksik bir ilişkisi vardı.''
13. ''Çocuk mağazasında satış danışmanı olarak çalışıyordum. Bir gün, bir çiftin bir çocuklarına hediye almak için alışveriş yaptığını gördüm.''
14. ''Roxanne adında bir patronum vardı. Saçlarının rengini ayda bir kez açardı ve sonra neden saçlarının döküldüğünü anlamazdı.''
15. ''Bir banka 2 hafta boyunca beni arayarak kredi almamı ikna etmeye çalıştı.''
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