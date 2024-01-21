Yaptığı Tuhaf Davranışlarla Mavi Ekran Vermenize Sebep Olacak 15 Kişi

''Google Haritalar'da arama yaparak bir konum buldum. Google, kafeyi 10'a kadar açık gösteriyordu. Google Haritalar'ın önerdiği yere vardık ama orada hiçbir şey yoktu. Çevredeki tüm mağazalara sorduk ama kimse bilmiyordu. Umudumuzu kestik çünkü yer muhtemelen kapanmıştı.

Sonra birimiz yakındaki bir dükkanda süpürgeyle uçan bir cadının karikatürünü gördü. İçeri gittik ama tadilat yapılıyordu. Tam dönecekken aşağıya inen merdivenlerde bir kapı gördük. Bulduğumuzu biliyorduk. Kapıyı açar açmaz orası olduğunu anladık.. Sonunda içeri girdiğimizde tezgahın önünde 'Yeterince tabelası yok. Bu yeri bulmakta zorlandık.'' diye şikayette bulundum, Görevli ise ''Muggle olmayan kimse giremez.'' dedi.