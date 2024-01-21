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İnsanların Yakaladığı Birbirinden Tuhaf Yalanlar Hayatı Sorgulamanıza Sebep Olacak

İnsanların Yakaladığı Birbirinden Tuhaf Yalanlar Hayatı Sorgulamanıza Sebep Olacak

Duru
Duru - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 13:16

Bazen yakaladığımız yalanlar, normalde karşılaşmayı beklemeyeceğimiz türden ve tuhaf olabilir. İşte insanların karşılaştığı bazı tuhaf yalanlar!

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1. ''İlk eşimle evlendiğimizde, çocuk sahibi olmayı planlıyorduk.''

1. ''İlk eşimle evlendiğimizde, çocuk sahibi olmayı planlıyorduk.''

''Ancak bu gerçekleşmiyordu ve doktorumuz, eşim veya benim kısır olup olmadığımızı kontrol ettirmemizi önerdi. Genellikle bu teste erkeklerle başladıklarını ve bu testin daha kolay olduğunu söyledi. Eşimin testi planlandı ve herhangi bir sorunu olmadığı ortaya çıktı. Bu haberi aldığımızda bana, 'Zaten ben olamazdım, lise zamanında bir kızı hamile bıraktım' dedi. Şok oldum ve hemen boşanma davası açtım.''

2. ''Ergenlik dönemimde evde akşam yemeği yerken, babam bir telefon aldı.''

Arayan babaannemdi ve telefonu kapattığında anneme baktı. 'Annem yine boşanıyor dedi.'' Meğerse babaannem 7 kez evlenmiş. Bu durum, kuzenlerimle ilgili sorunlar da yarattı. Bazılarıyla hiç tanışmamıştım ve babamın biyolojik olarak sadece bir kardeşi olduğu ortaya çıktı. Diğer 8 kardeşin hepsi farklı babalara aitti.''

3. ''15 yaşındayken, çıktığım kızın evine davet edildim.''

3. ''15 yaşındayken, çıktığım kızın evine davet edildim.''

''Evindeyken bana bazı içecekleri bodrumdan alıp getirmemi istedi. İçecekleri alırken bodrumun köşesinde küçük bir dolap gördüm. İçecekleri yerde bırakıp dolaba bakmaya karar verdim. Dolabı açtığımda duvarlara yapıştırılmış 20 fotoğrafımı gördüm. Dolabı kapatmaya ve tekrar yukarı çıkmaya karar verdim.''

4. ''İnternette benden belki 11-12 yaş büyük olan “Tim” adında bir adamla tanışmıştım ve o beni takip ediyordu.''

4. ''İnternette benden belki 11-12 yaş büyük olan “Tim” adında bir adamla tanışmıştım ve o beni takip ediyordu.''

''Onunla bir ilişki olasılığına açıktım ama onun kadar ilgili değildim ve ilgisinden bunalmış hissetmeye başladım. Ona kibarca biraz özel ilana ihtiyacım olduğunu söyledim. Geri durmayı kabul etti. Sonra aniden Kara adında bir kız bana arkadaşlık isteği gönderdi ve en iyi arkadaşım gibi davranmaya başladı. Bana bir çok kişisel soru yöneltti. İkisi de aynı kelimeleri yazarken hata yapıyorlardı. Sonra Kara ve Tim'in aynı kişi olduğu ortaya çıktı.''

5. ''İnternette okuduklarını gerçekten kendisi yaşamış gibi anlatan bir arkadaşım vardı.''

''Başta zararsız gibi görünüyordu ama daha sonra medeni durumu hakkında da yalan söylediğini öğrendim. Bazı insanlara uzun süredir evli olduğunu söylüyordu. Hatta gelinliği ve düğün fotoğrafçısı hakkında bazı detayları da paylaştı.''

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6. ''Bir haftalığına başka bir şehre gittim.''

6. ''Bir haftalığına başka bir şehre gittim.''

''Eve döndükten sonra yeni bir pembe diş fırçası buldum. Hediye için kocama teşekkür ettim ama kafası karışmış görünüyordu. Daha yakından baktım ve diş fırçasının yeni olmadığını ve üzerinde kalmış diş macunu olduğunu gördüm. Yatak çarşaflarını kontrol ettim ve içinde başkasının kıyafetlerini buldum. Kesinlikle akıllı bir sevgilisi var, sonsuza dek mutlu yaşasınlar!''

7. ''Birkaç ay önce arkadaşlarımla bir pijama partisine gittim.''

7. ''Birkaç ay önce arkadaşlarımla bir pijama partisine gittim.''

''Sabahın 3'ünde tuvalete gitmek için uyandım. Mutfakta bir hışırtı duydum ve ne olduğunu görmeye gittim. Bir arkadaşımı sanki şekermişçesine tereyağı yerken gördüm. Tuvalete gitmekten vazgeçtim ve oturma odasında uyku tulumuma gizlice girdim. Birkaç dakika sonra geri döndü, uyanık olduğumu fark etti ve bir şey görüp görmediğimi sordu. Başımı salladım ve 'Evet' dedim.''

8. ''Bir gün kız arkadaşımın annesinin bodrumunu temizlerken, eski fotoğraflar bulduk.''

8. ''Bir gün kız arkadaşımın annesinin bodrumunu temizlerken, eski fotoğraflar bulduk.''

''Büyük bir şey değildi, sadece bebeklik fotoğraflarıydı ve kız arkadaşım onları sevimli bulduğunu düşündü. Bana ablasıyla olan bir bebeklik fotoğrafını gösterirken kazara çerçeveyi düşürdü ve camı kırıldı. Fotoğrafı kaldırdığında, fotoğrafın arkasında 'ben ve annem' yazılı olduğunu gördü. Fotoğrafı annesine götürdüğümüzde ablasının aslında annesi olduğu ortaya çıktı. Kız arkadaşımı anneannesi tarafından evlat edinilmiş. Hayatının o anına kadar anneannesinin annesi olduğunu ve biyolojik annesinin ablası olduğunu sanmış.''

9. ''Aralarında sadece 2 yaş fark olan 2 kızımız var.''

9. ''Aralarında sadece 2 yaş fark olan 2 kızımız var.''

Çok küçüklerken eşim yaptığı turtanın içindeki vişne dolgusunun tamamen yenmiş olduğunu ve geride sadece hamurunun kaldığını görmüş. Tabii ki, her ikisi de suçu inkar etti. Ama sonra büyük olan kızımız, küçük kardeşini işaret ederek, ''O yalan söylediğinde çenesini böyle yapıyor!' dedi. O günden sonra, küçük kızımızın yalan söyleyip söylemediği söz konusu olduğunda çenesine dikkat ettik.

Şimdi 25 yıl kadar sonrasına gidelim. Kızlar büyüdü. Eşim, ben, kızlarımız ve damatlarımız bir araya gelip içki içip birbirimize hikayeler anlatıyorduk. Sonunda 'vişneli turta olayı' ortaya çıktı. Herkes buna tam gülerken büyük kızımız ''Vişne dolgusunu ben yedim ve çene olayını uydurdum.'' dedi. Buna inanmamıza çok şaşırmış.''

10. ''Erkek arkadaşım bana 2.5 saat uzakta yaşıyordu ve hafta sonlarını birlikte geçiriyorduk.''

10. ''Erkek arkadaşım bana 2.5 saat uzakta yaşıyordu ve hafta sonlarını birlikte geçiriyorduk.''

'' Mumları yaktım ve ev yemeği yapmaya karar verdim. Favorim olan bal kabağı fettuccine yapacaktım. Her şey çok güzel gidiyordu ve sonra o aniden rahatsızlandı ve yakındaki bir benzin istasyonundan antiasit almak için dışarı çıkması gerekti. Geri döndüğünde ceketinin önünde kırıntılar vardı ve o gece arabasında McDonald's ambalajlarını buldum.Şmdi bir yıldan fazla bir süredir birlikte yaşıyoruz ve daha yeni makarna ve bal kabağı sevmediğini itiraf etti.''

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11. ''İş arkadaşım, ailesi için kahvaltıda hazırladığı omletin fotoğrafını grup sohbetine gönderdi.''

11. ''İş arkadaşım, ailesi için kahvaltıda hazırladığı omletin fotoğrafını grup sohbetine gönderdi.''

''Ekranı yalamak isteyeceğiniz kadar harika görünüyordu. Bu yüzden ona sorgulama yaparak defalarca kendi yaptığı omletin fotoğrafını göndermesini istedik. Omleti gerçekten kendisinin yaptığını ve hatta fotoğraftaki tabağın altında anneannesi tarafından yapılmış bir havlu olduğunu  belirtti. 5 dakika sonra biri fotoğrafın köşesindeki bir web sitesi damgasını yakınlaştırarak buldu. Google'dan indirilmiş bir resimmiş.''

12. ''Eski erkek arkadaşımın beni aldattığı fark etmiştim.''

12. ''Eski erkek arkadaşımın beni aldattığı fark etmiştim.''

''Kafamı duvara dönük bir şekilde kanepeye uzanmıştım ve tesadüfen duvarda küçük bir delik fark ettim. Tırnağımla daha derine indim ve içinden ikinci sevgilisiyle olan sohbetleri içeren bir sim kart çıkardım. Onu hemen terk ettim.''

13. ''5 yaşındayken, anneanneme bir kış fırtınası sırasında bir çatıdan yavru kedileri kurtardığıma dair bir hikaye anlatarak onu dehşete düşürmüştüm.''

13. ''5 yaşındayken, anneanneme bir kış fırtınası sırasında bir çatıdan yavru kedileri kurtardığıma dair bir hikaye anlatarak onu dehşete düşürmüştüm.''

''Anneannem birkaç kez göğsüne elini koydu ve hatta ağladı. Gerçek anneannem, annem ve babamı uyarmaya gittiğinde ortaya çıktı. Ailem son derece garip hissetti çünkü böyle bir şey hiç olmamış.''

14. ''Abim ev işlerini yapmayı her zaman reddederdi.''

14. ''Abim ev işlerini yapmayı her zaman reddederdi.''

''Bir gün annemle alışverişten döndük ve kardeşimi yerde silerken bulduk. Islak vaziyetteydi ve süpürgeyle sertçe yeri fırçalıyordu. Annem hayrete düştü. Mutfaga girdiğimizde ise şaşkına döndük çünkü masanın üstünde devasa bir lavman vardı. Annem dehşete düştü çünkü abimin hasta olduğunu düşünmüştü. Tüm bu konuşmadan endişelenen abim, arkadaşının onu ziyaret etmek için geldiğini ve bir oyun oynamaya karar verdiklerini itiraf etti. Kardeşim, arkadaşına lavmandan su döküyormuş, arkadaşı da aynı şeyi bir şişe yardımıyla yapıyormuş. Bu yüzden o kadar sert bir şekilde yeri silmiş.''

Sizin yakaladığınız en büyük yalan neydi? Yorumlarda buluşalım!

Sizin yakaladığınız en büyük yalan neydi? Yorumlarda buluşalım!

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