İnsanların Yakaladığı Birbirinden Tuhaf Yalanlar Hayatı Sorgulamanıza Sebep Olacak

Çok küçüklerken eşim yaptığı turtanın içindeki vişne dolgusunun tamamen yenmiş olduğunu ve geride sadece hamurunun kaldığını görmüş. Tabii ki, her ikisi de suçu inkar etti. Ama sonra büyük olan kızımız, küçük kardeşini işaret ederek, ''O yalan söylediğinde çenesini böyle yapıyor!' dedi. O günden sonra, küçük kızımızın yalan söyleyip söylemediği söz konusu olduğunda çenesine dikkat ettik.

Şimdi 25 yıl kadar sonrasına gidelim. Kızlar büyüdü. Eşim, ben, kızlarımız ve damatlarımız bir araya gelip içki içip birbirimize hikayeler anlatıyorduk. Sonunda 'vişneli turta olayı' ortaya çıktı. Herkes buna tam gülerken büyük kızımız ''Vişne dolgusunu ben yedim ve çene olayını uydurdum.'' dedi. Buna inanmamıza çok şaşırmış.''