İnsanların Yakaladığı Birbirinden Tuhaf Yalanlar Hayatı Sorgulamanıza Sebep Olacak
İnsanların Yakaladığı Birbirinden Tuhaf Yalanlar Hayatı Sorgulamanıza Sebep Olacak
Bazen yakaladığımız yalanlar, normalde karşılaşmayı beklemeyeceğimiz türden ve tuhaf olabilir. İşte insanların karşılaştığı bazı tuhaf yalanlar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. ''İlk eşimle evlendiğimizde, çocuk sahibi olmayı planlıyorduk.''
2. ''Ergenlik dönemimde evde akşam yemeği yerken, babam bir telefon aldı.''
3. ''15 yaşındayken, çıktığım kızın evine davet edildim.''
4. ''İnternette benden belki 11-12 yaş büyük olan “Tim” adında bir adamla tanışmıştım ve o beni takip ediyordu.''
5. ''İnternette okuduklarını gerçekten kendisi yaşamış gibi anlatan bir arkadaşım vardı.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. ''Bir haftalığına başka bir şehre gittim.''
7. ''Birkaç ay önce arkadaşlarımla bir pijama partisine gittim.''
8. ''Bir gün kız arkadaşımın annesinin bodrumunu temizlerken, eski fotoğraflar bulduk.''
9. ''Aralarında sadece 2 yaş fark olan 2 kızımız var.''
10. ''Erkek arkadaşım bana 2.5 saat uzakta yaşıyordu ve hafta sonlarını birlikte geçiriyorduk.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. ''İş arkadaşım, ailesi için kahvaltıda hazırladığı omletin fotoğrafını grup sohbetine gönderdi.''
12. ''Eski erkek arkadaşımın beni aldattığı fark etmiştim.''
13. ''5 yaşındayken, anneanneme bir kış fırtınası sırasında bir çatıdan yavru kedileri kurtardığıma dair bir hikaye anlatarak onu dehşete düşürmüştüm.''
14. ''Abim ev işlerini yapmayı her zaman reddederdi.''
Sizin yakaladığınız en büyük yalan neydi? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda